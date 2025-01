Prvu ženu optuživao da ga vara, druga progovorila o operaciji: Darko Lazić ponovo ide pod nož, "imam ozbiljan problem"

Pjevač Darko Lazić će u narednom periodu imati još jednu operaciju

Pjevač Darko Lazić nedavno je otkrio da mora još jednom pod nož kako bi riješio veliki zdravstveni problem, ali operaciju još nije zakazao.

Darko j nedavno, u jednoj emisiji, ispričao i da mu devijacija nosa stvara velike zdravstvene probleme, kao i da ga očekuje operacija. Iako intezivno razmišlja o hirurškom zahvatu, pjevač još nije donio odluku gde će ga obaviti.

"Dugo ima devijaciju i odavno zna da treba da je operiše. Riješio je da to uradi u narednom periodu, ali još ništa nije zakazao niti zna gde će operisati nos, ali u Turskoj sigurno neće", rekla je Darkova supruga Katarina.

Prema njenim riječima, Darko ne strahuje od ponovnog odlaska pod nož. "Nema čega da se boji, jer može samo da mu bude bolje, prodisaće", rekla je Katarina.

"Hoću da operišem devijaciju, imam veoma veliki problem. Otkako sam prestao da pijem, ja sam stalno bolešljiv, ali je svakako bolje za zdravlje. Privikavam se na bolji život, svašta sam pregurao, pa ću i ovo".

"Cio grad mi se smijao"

Darko Lazić je danas u skladnom braku sa drugom suprugom Katarinom koja mu je rodila i ćerku Srnu, no u prošlosti su njegovi ljubavni odnosi i te kako punili novinske stupce.

Mnogi se sjećaju i brojnih skandala koji su pratili njegov razvod od pjevačice Ane Sević koju je svojevremeno optuživao da ga je varala.

"Znao sam da me vara i ćutao da vidim dokle će to da ide. A samo je trebala da mi kaže: "Ja sam se zaljubila". Hiljadu puta sam je pitao, poricala je. Svi su znali, pa i ja, ona se pravila luda. Cio grad me je ismijevao", pričao je Darko prije nekoliko godina.

On je odlučio u nekom trenutku čak i da okrene navodnog ljubavnika.

"Na kraju sam pozvao njega i pitao da li je sa mojom ženom. "Ne, druže, taman posla", govorio mi je."Nemoj biti bezobrazan, reci mi. Nemoj da pravi majmuna od mene i tebe. Ako ste zajedno, zajedno ste, ubeđivao sam ga, ali je sve poricao".

