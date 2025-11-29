Darko Lazić postaje jutjuber: Pjevač otkrio šta planira da snima, kaže da je nevjerovatno talentovan

Iako Darko Lazić ostvaruje lijepe prihode od muzike, pjevač navodno planira da se upusti i u privatni biznis.

Pjevač Darko Lazić često ističe da je veliki gurman, a sada je odlučio je da se oproba kao kuvar. Kako je objasnio, recepte će dijeliti sa pratiocima na društvenim mrežama, a planira da se tome ozbiljno posveti.

Darko je rekao da mu je ta ideja došlo još tokom korone, kada je recepte dijelio sa pratiocima. Od Jutjuba može da se zarađuje veliki novac, a folker planira da se ozbiljno posveti tom poslu.

"Tokom korone stalno sam kuvao i tada sam počeo da kačim recepte na Jutjub. Ljudi su bili oduševljeni, i gdje god su me sretali, govorili su mi da su od mene pokupili mnogo ideja za spremanje ukusnih jela. Bez obzira na to što sam privukao veliku pažnju i što su moji recepti odjeknuli, prestao sam da snimam. Imao sam mnogo obaveza, ali sada sam odlučio da se vratim kuvanju", rekao je Darko, pa nastavio:

"Svaki recept ću kačiti na Jutjub, ozbiljno ću se baviti time i verujem da će publika biti ushićena. Stalno kuvam prijateljima i svi su oduševljeni mojim talentom, kažu da odlično znam da uklopim ukuse i namirnice."

O slobodnom vremenu

"Supruga me je navukla na jednu krimi-seriju, koju ne prestajem da gledam! Ranije nisam volio serije, ali me je ova zainteresovala. Radnja je u vezi sa policijom i iz nje učim kako ne treba postupati (smijeh). Slobodno vrijeme provodim kod kuće i uživam u prazničnoj atmosferi. Već smo okitili jelku i najdraže mi je da uključim lampice, pustim seriju na Netfliksu, obujem papučice s irvasima, ušuškam se u ćebence i uživam!"

Iako je 2009. godine odnio pobjedu u "Zvezdama Granda", Darko je rekao da takmičenje ne prati.

"Ne gledam 'Zvezde Granda'! Imam mnogo nastupa, a osim toga, privlače me samo serije. Povremeno se čujem s bivšom ženom Anom Sević, koja mi snimi i pošalje pojedine kandidate za koje smatra da su interesantni i da dobro pjevaju. Uvijek odgledam ono što je njoj skrenulo pažnju, ali ne pratim detaljno", rekao je Darko i najavio veliki solistički koncert u Beogradu.

"Radim na četvrtom studijskom albumu i mislim da je krajnje vrijeme da razmišljam o koncertu u Beogradu. Voleo bih da zapevam u Centru 'Sava' ili 'Areni'."