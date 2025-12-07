Bivša jednim potezom izbrisala Darka Lazića iz života: Rodila mu sina, a sad pokazala šta misli o njemu

Marina Gagić ukrašava svoj dom za novogodišnje praznike pokazujući jelku okićenu porodičnim ukrasima.

Izvor: PINK tv/printscreen, instagram/gagicmaeva

Bivša verenica Darka Lazića, Marina Gagić, trenutno se bavi kićenjem svog doma za novogodišnje praznike, a sama jelka otkrila je kakav ona ima odnos sa pjevačem. Njih dvoje imaju sina Alekseja, koji živi sa mamom, a sada su neke stvari jasnije.

Marina je pokazala svoj dom, tačnije jelku koju je ukrasila i kojom se oduševio njen sin Aleksej. Ono što je posebno upalo u oči jeste jedan ukras koji stoji centralno na jelki.

U pitanju je kugla na kojoj piše "Porodica Gagić" i koja dominira među ostalim ukrasima. Budući da njen sin nosi očevo prezime Lazić, mnogi su se iznenadili ovim potezom, pa su komentarisali da je ovo znak da je Marina definitivno izbrisala Darka Lazića iz svog života.

Takođe, njihovu jelku krasi i zlatni ukras Miki Maus na kojem je ugravirano ime Aleksej.

Darko i Katarina Lazić nedavno su proslavili rođendan ćerki Srni, a među zvanicama se našla Ana Sević. Sa druge strane, Marina Gagić nije prisustvovala ovom događaju, dok je njihov zajednički sin Aleksej bio glavna zvijezda večeri.

"Nisam bila pozvana na proslavu, ali ni ne bih išla. Imam korektan odnos sa Darkom zbog našeg djeteta, ali nemam potrebu da se družim sa njegovom porodicom. Važno mi je da postoji međusobno poštovanje, a ne prisnost koja nije iskrena", rekla je Marina Gagić za Story.