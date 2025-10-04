logo
Supruga Darka Lazića prekinula tišinu: Katarina se oglasila prvi put nakon udesa, evo šta je poručila

Autor Ana Živančević
0

Katarina i Darko Lazić zadobili su lakše povrede, a ona je odlučila sada da javno progovori.

Supruga Darka Lazića prekinula tišinu: Katarina se oglasila prvi put nakon udesa, evo šta je poručil Izvor: TikTok/laziciofficial

Pjevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić doživjeli su 25. septembra ozbiljnu saobraćajnu nesreću u blizini isključenja za Arenu. Po prvi put nakon nezgode, oglasila se i Katarina. Na Instagram profilu svog brenda podijelila je video snimak uz emotivnu poruku, koja je izazvala brojne reakcije i pokazala koliko joj podrška javnosti znači.

"Snaga je u onome sto smo preživjeli! Nakon svega što smo prošli, svaki korak ka oporavku je podsjetnik na našu snagu. Svaki izazov samo dodatno oblikuje našu volju i hrabrost. Hvala vam što ste uz mene", napisala je ona.

Katarina Lazić
Izvor: Instagram printscreen

Priznao krivicu

Podsjetimo, Darko Lazić je prije dve noći navodno posjetio policijsku stanicu Savski venac u Beogradu, gdje je bio kod saobraćajaca na sporazumu o priznanju krivice. Iako je u izjavama za medije govorio da nije pio, kao i da se ne osjeća krivim, već da je udes napravio jer je padala kiša, u policiji je navodno promijenio ploču.

"Darko je u četvrtak stigao u policiju negdje oko šest sati po podne. Zadržao se prilično dugo, ali nije mu bilo neprijatno. Bio je odlično raspoložen, pričao najnormalnije s policajcima. Međutim, nakon neobaveznog ćaskanja, službena lica su mu skrenula pažnju vezano za vožnju i ponašanje za volanom. Darko je sve vrijeme klimao glavom, priznao krivicu i tvrdio da će biti obazriviji u svakom segmentu života, ne samo u vožnji. Priznao je krivicu, ali ne znam koja ga kazna očekuje", završava izvor blizak pevaču.

