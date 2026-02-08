"Željeli su da me zatvore u kuću da im kuvam": Vesna Zmijanac o bivšim partnerima, progovorila o Nikoliji

Vesna Zmijanac prisjetila se svojim bivših ljubavi i zbog čega su ti odnosi propali.

Izvor: YouTube/Ami G Show

Vesna Zmijanac 4. januara napunila je 69 godina, izašla je iz bolnice i najveća rođendanska želja bila joj je da ove godine bude zdrava.

Ipak, jedan segment Vesninog života, već godinama trpi, a u ispovijesti za jedan magazin svojevremeno je otkrila zašto bira da bude emocionalno usamljena.

Problemi u mladosti

U ispovijesti Vesna je otkrila da je na sebe preuzela ulogu muškarače još u ranoj mladosti, kako je ljepota ne bi skupo koštala:

"Svi su u meni vidjeli samo to, lepoticu, dok sam ja najčešće tražila drugačiji pogled i mišljenje. Mnogo puta sam htjela nekome da budem samo drugarica i na kraju, kako me ta ljepota ne bi debelo koštala, pronašla sam način da dođem do svog cilja, glumeći muškaraču", rekla je Vesna i otkrila da se u vrijeme svoje najveće popularnosti, osjećala najusamljenije:

"Često sam se osjećala usamljeno, jer su svi u meni gledali pjevačicu Vesnu Zmijanac, s kojom žele da se druže i dive joj se, a ne Vesnu običnu ženu, odličnu kuvaricu, što sam, između ostalog, i bila kada se reflektori pogase. Tu Vesnu nisu poznavali niti su željeli da upoznaju. Stoga se dešavalo da sam se često s nastupa ili nekog privatnog druženja vraćala još usamljenija nego da sam ostala kod kuće. Mnogo puta sam se pokajala i kajem se zbog svega i danas što sam dragocjeno vrijeme davala ljudima koji to ne zaslužuju. S godinama i iskustvom naučila sam da ih bolje procjenjujem i na njihovim licima već kroz par minuta pročitam šta im je baba jela kako bi imali plave oči. Većina je bila površna, što je meni u samom startu bilo jasno. Lakše mi je, stoga, bilo da budem sama, čitam i bavim se stvarima koje su me ispunjavale, a ne da mlatim praznu slamu."

O partnerima

Ispovijest Vesne Zmijanac dala je osvrt i na njene emotivne partnere, te je otkrila da je često birala „tuđe“ muškarce, što je bio jedan od problema zbog kojih je ostajala sama.

"Bilo je onih koji su to uspijevali, ali tu su onda nastupali problemi druge vrste. Naime, najčešće je ta osoba s kojom sam se poklapala na svim nivoima bila tuđa. To je bilo veliki problem kroz moj život, a posebno nakon što sam napunila 30 godina. Dok sam bila mlada i u uzrastu da formiram zajednicu, bila mi je važnija karijera. Trčala sam tamo i ovamo, to vam je život nas pjevača. Imala sam ja i drugu varijantu, da se odreknem muzike i budem ono što su svi ti muškarci od mene hteli. Oni se, naime, svi zaljube u Vesnu Zmijanac, a onda bi posle par mjeseci voljeli da me zatvore u kuću da im kuvam. To bi im prijalo, ali ja sam u tim situacijama umjela da se okrenem i odem bez objašnjenja i pozdrava", istalka je Vesna da je odlazila čak i kada je puno voljela:

"Uglavnom je tako i bilo, ali spas sam pronalazila u pjesmi koju sam voljela više od svih njih. Nijedan pojedinac nije uspijevao da me usreći u mjeri u kojoj su to mogli muzika i publika."

Iako je željela više djece, rodila je samo Nikoliju i u potpunosti joj se posvetila.

"Da sam se ja pitala, rodila bih još petoro, ali nekako nije više išlo. Ne znam, možda se nisam ni trudila dovoljno. Nikolija je bila prekretnica u mom životu, dobila sam je kasno, sa 33. To je bila velika odgovornost, prioriteti su mi se promijenili, jednostavno, počela sam da živim drugačijim životom. S majčinstvom žena do kraja života postaje lišena slobode, ali je i najsrećnija na svijetu."

"Kada je Nikolija dobila drugu ćerku, Rea se ućutala, a ja da je utješim, kažem joj: 'Ti si bakina prva radost', a ona mi sa svega pet godina pokaže prstom na Nikoliju i kaže: 'Ne, nisam ja, već mama'. Prepametna je, dok je ova mala pravi šećer. Samo se smije. Milost je kada uđe u kuću, a baka kada god može pomaže. Kotarice idu tamo i ovamo. I Nikolija, kada je bila mala, imala je deku servis, Vladinog oca. Bio je tu za sve, da je vodi u obdanište, odveze, doveze, dok sam je ja pratila gdje je, s kim je. U neku ruku sam je, doduše, i puštala. Bile smo opuštene dok ne uočim da tu nešto nije kako treba. Vrlo svjesno smo tada umjele da zakočimo, uozbiljimo se i po kratkom postupku dovedemo u red to što ne valja, tako je i danas."