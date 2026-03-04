Uzbuna za vazdušnu opasnost proglašena je u srijedu ujutru na Kipru zbog sumnjivog objekta koji se približavao ostrvu, što je dovelo do evakuacije osoblja američke ambasade u Nikoziji i uzlijetanja grčkih borbenih aviona F-16.

Uzbuna za vazdušnu opasnost proglašena je u srijedu ujutru nakon što su se pojavile informacije o sumnjivom objektu koji se kreće ka Kipru, što je dovelo do preduzimanja mjera predostrožnosti u ambasadi Sjedinjenih Država u Nikoziji i uzlijetanja grčkih borbenih aviona. Prema informacijama koje su objavili mediji sa Kipra, uzbuna je podignuta oko 9.30 časova.

Air alert over Cyprus triggers fighter jet scramblehttps://t.co/sdwYQbgiFz — Cyprus Mail (@cyprusmail)March 4, 2026

Osoblje ambasade Sjedinjenih Država je iz predostrožnosti odvedeno u podrum, dok su grčki borbeni avioni F-16 pozvani u akciju da presretnu objekat.

Prema izvještajima grčkih medija, dva F-16 poletjela su sa baze Andreas Papandreu u Pafosu i presrela dva bespilotna drona prije nego što su ušli u vazdušni prostor Kipra.

Νέος συναγερμός για πιθανό ύποπτο αντικείμενο- Απογειώθηκαν τα ελληνικά f-16pic.twitter.com/fkme86Aop4 — Sigmalive (@Sigmalivecom)March 4, 2026

Američki Stejt department je ovlastio službenike američke vlade koji nisu uključeni u hitne zadatke, kao i njihove porodice, da napuste Kipar. Mjera je donijeta zbog rata u Iranu i ograničene sposobnosti američke ambasade da pruži pomoć Amerikancima u području pod turskom upravom Kipra.

U uputstvu putnicima se navodi da ambasada u Nikoziji ima ograničene mogućnosti da pomogne američkim državljanima, dok policijski pritvorski centri "ne ispunjavaju međunarodne standarde".



