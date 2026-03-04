Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović kazao je za Portal RTV Podgorica da država treba da pokaže reakciju u slučaju vandalizma u Botunu, da ne bude kasno.

Izvor: Glavni grad Podgorica, M. Vujisić

Mujović je istakao da je vandalizmom i napadom na imovinu izvođača radova na postrojenju u Botunu pređena crvena linija.

“Država mora i pokazaće odlučnost da može da zaštiti svaki dio Crne Gore, svaki projekat, zdravlje i javni interes. Ovo što se u Botunu sinoć desilo primjer je kako dezinformacije, laži i manipulisanje mogu da utiču ne samo na političke prilike, već i na svakodnevni život i da izazovu nemile scene i destrukciju. Ovo je loš primjer i ne smije, niti bi trebalo nigdje da se dešava, a pogotovo ne u državama koje su sljedeće na spisku za ulazak u Evropsku uniju“, kazao je Mujović, prenosi RTV Podgorica.

Ponovo je pozvao nadležne da do kraja ispitaju cijeli slučaj, da stanu u zaštitu države i pokažu da država nije nemoćna pred vandalizmom.

“Projekat neće biti zaustavljen, ali da se ne bi pitali koji je sljedeći naum neodgovornih i nedobronamjernih moramo sada pokazati reakciju“, poručio je Mujović.