Ekvadorske i američke snage započele su zajedničke operacije protiv, kako je saopšteno, označenih terorističkih organizacija u Ekvadoru, sa ciljem suzbijanja ilegalne trgovine drogom, objavila je Južna komanda američke vojske.

Izvor: X/@Southcom/Printscreen

Ekvadorske i američke snage pokrenule su operacije protiv, kako se navodi, označenih terorističkih organizacija u toj južnoameričkoj zemlji, saopštila je Južna komanda američke vojske. Južna komanda je saopštila da je cilj akcije suzbijanje ilegalne trgovine drogom.

Ova objava dolazi dan nakon što je predsjednik Ekvadora Danijel Noboa rekao da su SAD među "regionalnim saveznicima" koji učestvuju u "novoj fazi" rata Ekvadora protiv narko-kartela.

On March 3, Ecuadorian and U.S. military forces launched operations against Designated Terrorist Organizations in Ecuador. The operations are a powerful example of the commitment of partners in Latin America and the Caribbean to combat the scourge of narco-terrorism.



Together,…pic.twitter.com/MrkKZcrDbs — U.S. Southern Command (@Southcom)March 4, 2026

Noboa kaže da oko 70% svjetskog kokaina sada protiče kroz ogromne luke Ekvadora, što ga čini unosnom lokacijom za bande koje se bave trgovinom drogom. Takođe se graniči sa Kolumbijom i Peruom, dva najveća svjetska proizvođača kokaina.

Najnovije operacije dolaze četiri mjeseca nakon što su Ekvadorci uništili nade Amerike da će proširiti svoje prisustvo u regionu istočnog Pacifika glasanjem protiv povratka stranih vojnih baza u zemlju.

BREAKING: The US military just joined forces with Ecuador troops to TAKE DOWN Designated Terrorist Organizations in Ecuador, SOUTHCOM says



BOOM! I voted for this! Welcome to the Trump Doctrine



SOUTHCOM: "The operations are a powerful example of the commitment of partners…pic.twitter.com/c2zAZinM3B — Eric Daugherty (@EricLDaugh)March 4, 2026

Rezultat referenduma bio je udarac za Nobou, bliskog saveznika američkog predsjednika Donalda Trampa.

Trampova administracija je od septembra izvela više od 40 smrtonosnih udara na navodne brodove za prevoz droge u Karipskom moru i Tihom okeanu.

U januaru su SAD uhapsile predsjednika Venecuele Nikolasa Madura, kog su optužile za "narko-terorizam" i omogućavanje transporta "hiljada tona" kokaina u SAD.