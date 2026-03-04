Na magistralnom putu Budva - Cetinje u mjestu Brajići izgorio je automobil.

Izvor: Twitter/Uprava policije Crne Gore

Na vozilu je pričinjena veća materijalna šteta. Za sada nema informacija o eventualnom uzroku požara, javlja RTCG.

Iz OKC-a se nijesu oglašavali.