Na magistralnom putu Budva - Cetinje u mjestu Brajići izgorio je automobil.
Na vozilu je pričinjena veća materijalna šteta. Za sada nema informacija o eventualnom uzroku požara, javlja RTCG.
Iz OKC-a se nijesu oglašavali.
| 12.08.2025.
