Pit Hegset na ciničan način govorio o Rusiji i Kini u kontekstu rata na Bliskom istoku.

Izvor: ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Sekretar Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država Pit Hegset je na konferenciji za medije govorio o ratu na Bliskom istoku. Izrael i Sjedinjene Američke Države su u subotu 28. februara započele vojnu operaciju "Epski bijes" kada je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, a američke novinare je interesovalo šta Hegset misli o ulozi Ruske Federacije i Narodne Republike Kine s obzirom da je poznato da su obje države saveznici Irana.

"Nemam nikakvu poruku za njih. Oni nisu nikakav fakor ovdje, mi i nemamo probleme sa njima. Cilj Sjedinjenih Država je da okonča nuklearne ambicije Irana", odgovorio je Hegset, prenosi "Gardijan".

I Rusija i Kina su žestoko kritikovale izraelsko-američku vojnu intervenciju u Iranu. Moskva je u više navrata isticala da ne postoje zvanični dokazi da je Teheran zaista radio na razvijanju nuklearnog oružja, dok je Peking uputio hitan apel na prekid sukoba.