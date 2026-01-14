logo
Vesna Zmijanac prvi put o aferi zeta Relje i Anite Stanojlović: Javnost bruji o skandalu, spomenula i Nikoliju

Autor Đorđe Milošević
Vesna Zmijanac se uoči nastupa u Beogradu dotakla afere koja trese Elitu, ali i privatni život njene ćerke i zeta.

Vesna Zmijanac prvi put o aferi zeta Relje i Anite Stanojlović Izvor: TV Kurir

Vesna Zmijanac sinoć je nastupila u Beogradu povodom dočeka pravoslavne Nove godine, a pred izlazak na binu osvrnula se na brojne teme koje poslednjih dana intrigiraju javnost - od porodičnih priča, preko estradnih tračeva, do sopstvenog zdravlja.

Pjevačica je odlučno demantovala navode da Relja Popović vara njenu ćerku Nikoliju Jovanović, istakavši da su takve priče potpuno neosnovane. Kako kaže, Relja je posvećen porodici i takvi navodi ne dolaze u obzir.

"Relja varao Nikoliju? Ma, nema od toga ništa. On voli ženu i djecu više od svega. Takve izlete nikad ne bi napravio, sve da je Sindi Kraford! To nema veze sa istinom, dokaza nema", rekla je Vesna Zmijanac.

"Relja mi je obećao, i Nikolija i on zapravo, da će sledeće godine da sade baštu. Da vidimo. Ja sam ta koja ih gura da idu iz Srbije. Nadam se da će njihove ćerke ići negdje preko da se školuju. Nikolija je bila tako preko. Ja se ne pitam mnogo. Mislim da će Nikolija i Relja razmišljati isto u tom smjeru. Otišli su porodično na skijanje, ja skijanje ne volim, mene to smara. Volim kad idemo zajedno na more", istakla je ona.

Na kraju, Vesna je prokomentarisala i vezu Mine Kostić sa Manetom Ćuruvijom Kasperom, o kojoj se danima govori.

"Voljela bih da se ona uda. Stalo mi je da je ona srećna. Ne brinem se ja za Minu. Ona je malo veći mangup nego hejteri", istakla je Vesna za domaće medije.

Pogledajte starletu koju optužuju za aferu sa Reljom:

