“Paljenje mašine i napad na gradilište ekološkog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu je opasan gest neodgovornog pojedinca, koji može imati dalekosežne posljedice”, ocijenio je Mujović.

Izvor: MONDO

Napad na gradilište u Botunu svojevrstan je državni udar, inspirisan manipulacijama neodgovornih političkih krugova, kazao je za TV Podgorica gradonačelnik Podgorice Saša Mujović.

Nakon napada na gradilište postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, prvi čovjek Podgorice, poručuje da je crvena linija pređena i da država mora reagovati odlučno i bez kompromisa.

Naglašava da je ovakvav neodgovoran i opasan gest pojedinca svojevrstan državni udar, ohrabren iz neodgovornih političkih krugova.

“Paljenje mašine i napad na gradilište ekološkog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu je opasan gest neodgovornog pojedinca, koji može imati dalekosežne posljedice”, ocijenio je Mujović.

On ističe da ovaj teški incident i nije iznenađenje obzirom da su postojale prijetnje da će biti bačena bomba na gradilište, a jutros smo imali Molotovljev koktel.

„Mogao bih da kažem da je ovo neodgovoran i opasan gest. Ovo je i atak na državu, ovo je svojevrstan državni udar, jer ukoliko ugrožavate najvažniji državni projekat i ne bivate kaženjeni na pravi način zbog toga, onda to zaista može biti pokazatelj određene slabosti – ne određene nego velike slabosti i nešto što se po svaku cijenu treba izbjeći. Takođe, mislim da je ovaj posljedni gest koji se desio u Botunu i prava potvrda koliko neodmjerene izjave, koliko laži, koliko manipulacije i sve ono što je kreirano u Botunu od strane neodgovornih političkih krugova, kako se to može manifestovati i koje su krajnje posljedice svega toga“, istakao je Mujović.

Mujović naglašava da nadležne državne institucije, prije svega Uprava policije, moraju preduzeti sve kako bi se počinilac ovog nedjela priveo pravdi, kako ne bismo došli u situaciju da razmišljamo o tome šta može biti sljedeći gest jednog ili više neodgovornih pojedinaca.