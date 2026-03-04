Trener Novog Pazara Nenad Lalatović govorio je uoči četvrtfinalnog duela u Kupu Srbije protiv Crvene zvezde

Izvor: MN Press

Novi Pazar će u četvrtfinalu Kupa Srbije, u četvrtak, dočekati Crvenu zvezdu u meču koji počinje 14.45 sati. Prije samo mjesec dana Crvena zvezda u potpunosti je nadigrala Novi Pazar, ali sad su promjene očigledne - u plavo-bijeli tim je stigao Nenad Lalatović i misija Dejana Stankovića na jugu Srbije neće biti laka. Pazar je u seriji od tri pobjede, a o očekivanjima pred prestojeći meč oglasio se i strateg domaćeg tima.

Nenad Lalatović poznat je kao trener bez "dlake na jeziku", pa je tako i uoči meča protiv bivšeg kluba imao poruku. Prije svega, za sudiju Danila Nikolića. "Sudija je kojem želim lijepu budućnost, pred njim je da pokaže da ima 'onu stvar', a Srbija da pokaže koliko je jaka. Vidjećemo to po suđenju. I ja se borim kao Stanković, moji igrači se bore. Nije smak svijeta izgubiti, ali je sramota ne proliti krv i znoj za Novi Pazar. Poslije Lila je Deki rekao da je imao utisak kako je sudija sve vrijeme išao da ošteti njegov tim. Ne bih volio da sutra ja imam takav utisak. Zvezdi pomoć nije potrebna.

Očekujem da Nikolić bude neprimjetan, da obje ekipe odigraju najbolje moguće, da publika navija, da mi probamo ono što sanjamo. Kad se porodica drži, to je nešto najjače. Volio bih da se držimo i poslije ove utakmice, da ne bude kazni. Ja uživam ovdje u momentu, u Pazarcima. Mislim da je 90 odsto ljudi u Srbiji ubijeđeno da će nas Zvezda izbaciti, a svi ljudi ovdje će navijati za Pazar. Ovdje sam kao kod kuće. Samo ako je tako, mogu da pokažem svoj kvalitet", rekao je Lalatović.

Kad je u pitanju novi-stari trener Crvene zvezde Dejan Stanković, Lalatović je imao samo riječi hvale za dobro poznatog rivala.

"Deki je moj veliki prijatelj, znamo se od sedme godine. Izrastao je u izvanrednog trenera, pokazao se gdje god je radio. Uvijek me je pobjeđivao, ali volio bih da neki treneri malo idu mojim putem. Čačak, Novi Pazar, Lučani... Ne umanjujem nikoga, poštujem svakoga", rekao je.

Izvor: Tomislav Djurovic/© MN press, all rights reserved

"Za mene je Crvena zvezda jedan od najvećih klubova u Evropi. Nevjerovatno su napredovali u odnosu na vrijeme kad sam ja tamo radio, kad nije bilo para. To je očekivano i sasvim zasluženo. Volio ga neko ili ne, moram da pohvalim Zvezdana Terzića. Odlično radi svoj posao. Najveće je rukovodeće ime u srpskom fudbalu."

Crveno-bijeli imaju sjajan tim, a poslije ispadanja iz Lige Evrope želja za uspjehom morala bi da bude veća.

"Šta reći o Marku Arnautoviću, Aleksandru Kataiju, Timiju Maksu Elšniku, Radetu Kruniću, Strahinji Erakoviću, Milošu Veljkoviću, da ne nabrajam dalje, možda nekoga izostavim. Krunića sam htio kao trener Zvezde, ali nije bilo para da ga dovedemo iz Donjeg Srema. Zvezda ima dva tima. I sa tim drugim bi osvojila titulu. Budžet joj je između 50 i 70 miliona evra, naš ispod dva miliona."

"Samo da ne primimo gol"

"Radili smo fenomenalno. Atmosfera je odlična. Novi Pazar je od Crvene zvezde primio deset golova na dva posljednja meča. Ne želim da se to ponovi. Ako Bode može da prođe Inter u Evropi, možda i mi možemo Zvezdu. Božja volja je kako će biti. Moramo da budemo jak kolektiv da bismo parirali. Rekao sam momcima da nemaju šta da izgube, ali da njihovi očevi, majke, babe, dede, braća i sestre treba da budu ponosni. Oni vjeruju u njih."

Bez obzira na rivala - osjećaj je isti. "Puls mi je uvijek na 200, igrao sa Zvezdom ili Javorom. Samo ne bih da primimo rani gol, makar s nulom da odemo na poluvrijeme. Onda bismo mogli u drugom dijelu da iskoristimo neku šansu. Penali? Maštao sam i tome, kao kada sam osvojio moj prvi trofej sa Vojvodinom. Vježbaćemo ih danas", zaključio je Lalatović.