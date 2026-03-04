Američka Centralna obavještajna agencija navodno radi na planu naoružavanja kurdskih snaga kako bi podstakla pobunu u Iranu, tvrdi više izvora upoznatih sa navodnom strategijom, dok Vašington i Tel Aviv pojačavaju pritisak na Teheran.

Američka Centralna obaveštajna agencija (CIA) navodno radi na naoružavanju kurdskih snaga kako bi podstakla narodni ustanak u Iranu, otkrilo je nekoliko izvora upoznatih sa planom, piše CNN.

Sjedinjene Američke Države i Izrael, prema ovim navodima, nastoje da iskoriste kurdske snage, ojačane nakon dvanaestodnevnog rata 2025. godine, za pokretanje oružane pobune.

To potkrjepljuju informacije da se oružje švercuje u zapadni Iran od prošle godine kako bi se opremile hiljade kurdskih dobrovoljaca, javlja ITV. Izvori navode da je Trampova administracija već aktivno razgovarala sa iranskim opozicionim grupama i kurdskim liderima u Iraku o pružanju vojne podrške.

"Sada imamo veliku priliku"

Iranske kurdske naoružane grupe, koje broje hiljade boraca duž iračko-iranske granice, najavile su skoru akciju i pozvale iranske vojnike da prebjegnu. Visoki iranski kurdski zvaničnik potvrdio je za CNN da se očekuje da će njihove snage učestvovati u kopnenoj operaciji na zapadu Irana "u narednim danima".

"Vjerujemo da sada imamo veliku priliku", rekao je izvor, dodajući da milicije očekuju američku i izraelsku podršku. U proteklih nekoliko dana, američki i izraelski udari su već ciljali bezbjednosne ciljeve na zapadu Irana kako bi oslabili njegove kapacitete.

Jedan od izvora je rekao da izraelska vojska napada iranske vojne i policijske položaje duž granice sa Irakom, djelimično kako bi pripremila teren za ulazak kurdskih snaga u sjeverozapadni Iran. Kurdski izvori su potvrdili da je za kopnenu operaciju zatražena vazdušna podrška, ali nije poznato da li je zahtjev odobren.

Trampovi razgovori i američka strategija

U jeku priprema, američki predsjednik Donald Tramp razgovarao je preksinoć sa Mustafom Hidžrijem, predsjednikom Demokratske stranke iranskog Kurdistana (KDPI), jedne od grupa koje je ciljao iranski Korpus islamske revolucionarne garde.

Tramp je u nedelju takođe pozvao lidere iračkih Kurda da razgovaraju o saradnji, potvrdila su dva američka zvaničnika. Iako Bijela kuća nije otkrila detalje, portparolka Karolina Livit je potvrdila da je predsjednik razgovarao sa "mnogim regionalnim partnerima".

Strategija koja stoji iza ovog plana ima nekoliko ciljeva. Jedna ideja je da kurdske snage vežu iranske snage bezbjednosti, što bi olakšalo nenaoružanim demonstrantima u većim gradovima da izađu na ulice.

Još jedan američki zvaničnik smatra da bi Kurdi mogli da "posiju haos" i iscrpe vojne resurse iranskog režima. Takođe se razmatra mogućnost da Kurdi zauzmu teritoriju na sjeveru Irana i stvore tampon zonu za Izrael. CIA je odbila da komentariše ove navode.

Analitičari podijeljeni oko plana

Aleks Plicas, analitičar nacionalne bezbjednosti i bivši zvaničnik Pentagona, smatra da SAD "jasno pokušavaju da započnu" proces svrgavanja režima od strane samih Iranaca. "Iranski narod je uglavnom nenaoružan i osim ako se sigurnosne službe ne uruše, biće im teško da preuzmu vlast osim ako ih neko ne naoruža. Vjerujem da se SAD nadaju da će ovo inspirisati druge na terenu u Iranu da učine isto", rekao je Plicas.

Međutim, uspješan ustanak mogao bi biti pusta želja s obzirom na to da je Iran vojno ojačao kurdska područja. Džen Gavito, bivša visoka zvaničnica Stejt departmenta, izrazila je zabrinutost zbog mogućih posledica.

Pitanje je da li Kurdi imaju uticaj i resurse za uspješan ustanak

"Već se suočavamo sa nestabilnom bezbjednosnom situacijom, sa obije strane granice. Ovo ima potencijal da potkopa irački suverenitet i u suštini osnaži oružane milicije bez odgovornosti i sa vrlo malo razumijevanja šta bi to moglo da pokrene", rekao je Gavito.

Procene američkih obavještajnih službi takođe ukazuju na to da iranski Kurdi trenutno nemaju dovoljan uticaj ili resurse za uspješan ustanak, a samim kurdskim grupama nedostaje jedinstvo.

Duga istorija saradnje i nepovjerenja

Kurdski narod, etnička manjina bez sopstvene države, ima dugu i složenu istoriju saradnje sa Sjedinjenim Državama, koja se često završavala osjećajem napuštenosti. Kurdi su bili ključni saveznici u borbi protiv ISIS-a, ali su se mnogi osjećali izdano kada je američka podrška povučena nakon pobjede.

"Postoji zabrinutost da će, ako ustanak bude neuspješan i SAD se povuku, to doprinijeti narativu o napuštanju Kurda", rekao je Plicas. Upravo je Trampova odluka da povuče američke snage iz Sirije tokom svog prvog mandata, koju je tadašnji ministar odbrane Džim Matis video kao napuštanje kurdskih saveznika, dovela do Matisove ostavke.

CIA decenijama sarađuje sa iračkim kurdskim frakcijama i ima ispostavu u iračkom Kurdistanu blizu granice sa Iranom. Međutim, kurdske nade da će im saradnja sa SAD doneti nezavisnost za njihov poluautonomni region u Iraku nikada se nisu ostvarile. Nedavno je specijalni izaslanik SAD za Siriju izjavio da je svrha američkog saveza sa kurdskim Sirijskim demokratskim snagama (SDF) "uglavnom istekla", što je dodatno produbilo nepovjerenje.