Španski premijer Pedro Sančez oštro je odgovorio na Trampove pretnje trgovinskim embargom, naglašavajući važnost mira i međunarodnog prava.

Izvor: Alberto Ortega / Zuma Press / Profimedia

Španski premijer Pedro Sančez oštro je odgovorio na prijetnju američkog predsjednika Donalda Trampa da će prekinuti trgovinu sa Španijom, ističući svoje protivljenje ratu i onome što je nazvao "kršenjem međunarodnog prava".

U desetominutnom televizijskom obraćanju, Sančez se osvrnuo na ratove u Ukrajini i Gazi, kao i na rat u Iraku prije više od 20 godina, i poručio da se "stav vlade može sažeti u četiri riječi: Ne ratu", piše BBC.

Tramp je zaprijetio uvođenjem potpunog trgovinskog embarga Španiji kao odgovor na odbijanje Madrida da dozvoli SAD-u da koristi zajedničke baze u Moronu i Roti za napade na Iran.

"Španija je bila užasna", rekao je Tramp tokom sastanka sa njemačkim kancelarom Fridrih Merc u utorak.

"Prekinućemo svu trgovinu sa Španijom. Ne želimo da imamo bilo šta sa Španijom", dodao je.

Merc je kasnije izjavio da je Trampu vrlo jasno rekao da ne može da zaključi poseban sporazum sa Njemačkom ili sa cijelom Evropom, a da pritom izuzme Španiju.

Tramp je takođe optužio Španiju da je "užasan partner" u okviru NATO, jer nije povećala budžet za odbranu u skladu sa ciljem od 5% bruto domaćeg proizvoda (BDP).

U televizijskom obraćanju iz premijerske rezidencije u La Moncloi, Sančez je rekao da vlada proučava ekonomske mjere kako bi ublažila uticaj sukoba na građane Španije.

Naglasio je da se na jednu "nezakonitost" ne može odgovoriti drugom, govoreći o "katastrofi" rata na Bliskom istoku, dva dana nakon što je pozvao obije strane da se povuku iz sukoba i poštuju međunarodno pravo.

Španski socijalistički premijer objasnio je da je stav vlade uporediv sa njenim stavom o Ukrajini i Gazi. Sančez je bio glasan kritičar izraelskog vojnog odgovora na napade Hamasa 2023. godine.

Osvrćući se na invaziju na Irak 2003. godine, za koju je rekao da nije postigla svoje ciljeve i da je pogoršala život običnih ljudi, upozorio je da bi napadi na Iran mogli imati sličan ekonomski uticaj na milione ljudi.

"Neprihvatljivo je da neki predsjednici koriste maglu rata kako bi prikrili svoje neuspjehe", rekao je Sančez.