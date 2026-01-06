logo
"To će vjerovatno biti moj poslednji koncert": Vesna Zmijanac iskreno o zdravlju, karijeri i porocima

Autor Đorđe Milošević
0

Vesna se dotakla privatnog života, ali i karijere, te otkrila kako teku pripreme za Arenu.

"To će vjerovatno biti moj poslednji koncert": Vesna Zmijanac iskreno o zdravlju, karijeri i porocima Izvor: YouTube/Ami G Show

Folk zvijezda Vesna Zmijanac sumirala je godinu nakon teškog perioda u bolnici i nedaća koje su je zadesile sa zdravljem, a dotakla se i ćerke i zeta.

Vesna je otkrila kako oni gledaju na to što ne sluša savete doktora, a spomenula je i poroke, kojih se ne odriče.

Na početku Vesna je istakla da je dobro nakon zdravstvenih problema koje je imala u decembru, a onda je otkrila i kako je proslavila 69. rođendan 4. januara.

"Sa porodicom, unukama, Nikolijom i Reljom, prijateljima. Lijepo je bilo. Puna kuća, puno čestitki, poziva i poruka. Mislim da cio svijet zna kad sam rođena."

"Arena nam je 14. maja. Ako bog da zdravlja, to će biti spektakl za kraj. Ne za kraj, ali u svakom slučaju ne vjerujem da ću baš ponovo raditi Arenu. Arena će biti, rekoh, 14. maja, a 21. maja sarajevska Zetra. Održaćemo te koncerte, biće to mnogo dobro. I to će biti poklon publici od mene", rekla je Zmijanac.

Vesna ističe da nikada nije imala poroke, ali da voli da popije.

"Nikad nisam imala poroke, ne toliko. Popijem viski, dva, tri, na kraju krajeva, jer mi je lakše i ljepše, jer svi oni dole piju, ja im pevam. Sada pijem čaj. Mislim, ne ide. Nekad ne mogu. Nekad nisam raspoložena za to, a nekad, bogami, kad mi naiđu drugarice koje vole".

Kako ističe, Relja i Nikolija vode različite živote i to je njihova stvar, ali je iskrena.

"Što ja kažem, kad vi budete napunili ove godine i radili ovo što ja radim, da vidim kako ćete. Možete misliti mog Relju i Nikoliju, koji ne jedu meso, ne piju alkohol i rade ovaj posao. Pa to je strašno. Kako oni mene da razumiju? Ne zamjeraju mi ništa zato što znaju da sam takva i da sam cio život pričala istinu, onako kako jeste. Od mene se i očekuje da ja to tako kažem. A šta ja tu pa loše govorim?", rekla je Vesna za domaće medije.

Izvor: Kurir/ Mondo

