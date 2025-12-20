Vesna Zmijanac pod stalnim nadzorom ljekara: Isplivali novi detalji o zdravstvenom stanju pjevačice

Vesna Zmijanac trenutno je na rehabilitaciji nakon nedavne operacije srca. Nakon izlaska iz bolnice pjevačica je pod stalnim nadzorom ljekara.

Izvor: Instagram/vesna_zmijanac_official

Nakon što je Vesna Zmijanac prije nekoliko dana napustila bolnicu, pjevačica se oporavlja uz stalni nadzor i njegu stručnjaka iz zdravstvene ustanove specijalizovane za liječenje bolesti srca.

– Situacija je bila veoma teška, ljekari su se borili da joj stabilizuju stanje i u jednom momentu je bila životno ugrožena. Srećom, reagovalo se na vrijeme. Sada je kod kuće, ali pod stalnim nadzorom ljekara iz bolnice za kardiovaskularne bolesti. Očekuje se da rehabilitacija potraje kako bi se u potpunosti oporavila – kaže dobro obaviješten izvor.

– Rečeno joj je da ne bi smjela da nastupa i da mora da se odmara, ali Vesna je poznata kao veliki profesionalac i nije željela da otkaže novogodišnji nastup – zaključuje izvor.

Nakon operacije i saveta lekara da mora da miruje, ona je donijela odluku koja se nije dopala njenim najbližima. Ona će održati sve zakazane nastupe.

Vesna Zmijanac odlučila je da ne otkazuje koncerte koji su joj već zakazani, već da će da nastavi da radi. Tako će za Novu godinu pjevati u Novom Sadu, a već prvog januara u Herceg Novom, uprkos činjenici da joj je urađena revaskularizacija na arteriji i da su joj ugrađena tri stenta.