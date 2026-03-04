Balistička raketa ispaljena iz Irana oborena je prije nego što je ušla u turski vazdušni prostor.

Tursko ministarstvo odbrane saopštilo je da se balistička raketa ispaljena iz Irana kretala ka turskom vazdušnom prostoru prije nego što je oborena. Nije bilo žrtava ili povrijeđenih.

Ministarstvo odbrane u Ankari je u saopštenju navelo da "iako se Turska zalaže za regionalnu stabilnost i mir, ona je u potpunosti sposobna da zaštiti svoju teritoriju i svoje građane, bez obzira na izvor ili poreklo bilo kakve prijetnje".

"Svi neophodni koraci za odbranu naše teritorije i vazdušnog prostora biće preduzeti odlučno i bez oklijevanja. Ponavljamo da zadržavamo pravo da odgovorimo na svaki neprijateljski čin usmjeren protiv naše zemlje. Pozivamo sve strane da se uzdrže od akcija koje bi mogle da izazovu dalju eskalaciju sukoba u regionu", navelo je tursko ministarstvo.

Nakon ovog incidenta, turski mediji su objavili snimak ostataka američke rakete nakon presretanja iranske balističke rakete koja se kretala prema turskom vazdušnom prostoru. Ostaci rakete pali su u okrugu Dortjol, u provinciji Hataj.

Turski ministar odmah nazvao iranskog kolegu

Ministar spoljnih poslova Turske Hakan Fidan razgovarao je telefonom sa svojim iranskim kolegom Abasom Aragčijem o iranskoj balističkoj raketi koja je presretnuta dok se kretala prema turskom vazdušnom prostoru, pozivajući Teheran da se uzdrži od koraka koji bi mogli dalje proširiti sukob u regionu.

