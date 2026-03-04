Poručuje da je "pravda pobijedila", odnosno da je komisija nedvosmisleno potvrdila da je odluka Mujovića o njegovoj suspenziji bila, kako kaže Dajković, "politički motivisana, pravno neutemeljena i donijeta isključivo u ciljem političkog obračuna".

Izvor: Kurir

Predsjednik Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković je objavio da je dobio rješenje Državne komisije za žalbe, po kom je usvojena njegova žalba i poništeno rješenje gradonačelnika Saše Mujovića o njegovoj suspenziji.

Poručuje da je "pravda pobijedila", odnosno da je komisija nedvosmisleno potvrdila da je odluka Mujovića o njegovoj suspenziji bila, kako kaže Dajković, "politički motivisana, pravno neutemeljena i donijeta isključivo u ciljem političkog obračuna".

Mujović je u januaru donio odluku o pokretanju disciplinskog postupka i rješenje o suspenziji do okončanja tog postupka protiv Dajkovića, tadašnjeg rukovodioca Službe za građane, zbog sumnje da je počinio težu povredu službene dužnosti. Dajković se žalio na tu odluku, a "Vijesti" su 13. februara objavile da je Mujović ukinuo Službu za građane i pripojio je Službi gradonačelnika.

"Komisija je poništila sporno rješenje i obavezala Glavni grad Podgoricu da mi isplati neisplaćeni dio zarade sa kamatama, kao i troškove postupka. Time je potvrđeno da sam bio nezakonito suspendovan, ali je i utvrđena stvarna priroda gašenja Službe kojom sam rukovodio. To, nažalost, znači i da će ceh političkih odluka gradonačelnika Mujovića platiti građani Podgorice, jer će iz budžeta Glavnog grada biti isplaćena sredstva koja su direktna posljedica njegovih loših i nezakonitih odluka", pojasnio je Dajković u objavi na Fejsbuku.

Kaže, ipak, da sebe ne vidi kao dio Mujovićevog tima.

"Iako mi ova odluka daje puno pravo da se vratim na drugo radno mjesto u okviru Glavnog grada, imajući u vidu da je gradonačelnik Mujović, znajući da će izgubiti na Sudu, na skandalozan način ukinuo službu kojom sam rukovodio, želim jasno da poručim: ja se tamo neću vraćati. Ne vidim sebe kao dio tima Saše Mujovića, niti želim da učestvujem u sistemu koji pokušava da ućutka one koji slobodno misle i govore. Za mene politika nikada nije bila borba za fotelju, već borba za narod".

Rekao je da će zato sačekati naredne izbore.

"Tada ćemo ponovo izaći pred građane Podgorice i Crne Gore, a uvjeren sam da ćemo se vratiti trostruko jači – jer istorija nas uči jednoj istini – narod uvijek na kraju kazni onoga ko tlači. Najzad, održao sam riječ i ostao uz narod čak i onda kada je bilo najteže, odričući se funkcije, privilegija i fotelje. Zato iz ovog procesa izlazim uzdignute glave. Oni koji su pokušali politički progon doživjeli su pravni, pa i ljudski poraz. Istina je pobijedila", napisao je on.