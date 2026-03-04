logo
Ludačka transformacija Bokija 13: Oblačio se kao žena i završio u zatvoru, a sad zapanjio novim izgledom (Foto)

Autor Dragana Tomašević
0

Voditelj i šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, predstavio novi izgled

Ludačka transformacija Bokija 13: Oblačio se kao žena i završio u zatvoru, a sad zapanjio novim izgledom (Foto) Izvor: Kurir

Bojan Jovanovski poznatiji kao Boki 13 već godinama svojim likom i djelom nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Kroz svoju karijeru nekoliko puta se tranformisao, ali nikada ovako nije iznenadio promjenom.

Danas se na snimanju muzičkog takmičenja pojavio obučen u "Guči" od glave do peta, oko vrata je nosio zlatni lanac vrijedan 1.000 eura, ali svi su umjesto u skupoceni nakit i garderobu, gledali u lice i kosu!

Boki je pustio kosu i ofarbao se u crno, zbog čega je u prvi mah izgledao neprepoznatljivo:

