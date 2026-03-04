Pevačica prokomentarisala Brenino ćutanje o Saši Popoviću: Nakon neprijatne scene na aerodromu joj jedno poručila

Nada Topčagić priznaje da se nakon odlaska Saše Popovića plaši smrti, a potom se osvrnula i na koleginicu.

Nada Topčagić nedavno je bila na promociji knjige prijateljice Zorane Šulc, a pred okupljenim medijima prokomentarisala je aktuelne teme.

Pevačica se dotakla i Saše Popovića, a potom je priznala, iako je poznata po vedrom dugu i osmehu, da ima veliki strah da je ona "sledeća".

Ne mogu da shvatim da Saše nema. A znaš što se plašim? Sad ću vam iskreno reći, da ne budem ja treća. Marinko Rokvić, Saša, pa ja, ne znam - započela je Nada Topčagić.

Potom je dodala:

- Plašim se toga ne znam, da ne odemo svi zajedno. Baš se plašim.

Uprkos strahu za život, Nada je priznala da ne ide kod lekara.

- Ne idem. Išla sam pre godinu dana na gastroskopiju, kolnoskopiju i nisam otišla da uzmem rezultate, plašim se šta će mi reći, nisam otišla da vidim šta se dešava sa mnom - kaže Nada za naš portal.

Pevačica se osvrnula i na ponašanje Lepe Brene na aerodromu, kada nije želela da odgovara na pitanja o Saši Popoviću.

- Sve sam ispratila. Ja bih isto to uradila, dosta više, ja nju shvatam. Ona je umorna od svega, videla sam kako su ona i Boba prošli. O svemu sam ja razmišljala i ne mogu to da shvatim. Neko veče sam pustila TV i videla da Saša priča, mene uhvatila panika, nisam mogla da spavam. Ne mogu da verujem da ga nema. Vidite vi šta znači ne "vredi ništa", i sve ono što je imao na moru i u Opatiji, to je sve nestalo. Svima nam je isti kraj - rekla je Nada Topčagić.

