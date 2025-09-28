Srušila se kao svijeća, publika počela da vrišti: Pjevačica pala u nesvijest na bini, isplivao jezivi snimak (Video)

Britanska pjevačica Lola Jang se srušila na bini tokom nastupa

Izvor: Tiktok/@stanstoks

Britanska pjevačica Lola Jang onesvijestila se u subotu na bini tokom nastupa na muzičkom festivalu All Things Go.

Incident se dogodio dok je Lola izvodila pjesmu "Conceited". Na snimku koji se pojavio na mrežama, vidi se pjevačica koja govori nešto muzičaru dok stoji na bini, pokazuje mu na glavu, a potom samo pada unazad.

Pogledaje ovu scenu:

Nekoliko sati nakon incidenta, pjevačica se obratila zabrinutim fanovima na društvenim mrežama kratkom porukom:

"Zdravo svima koji ste danas vidjeli moj nastup na All Things Go, sada sam dobro. Hvala vam na svoj podršci. Lola", napisala je.

Ovaj događaj uslijedio je nedugo nakon što je pjevačica iznenada otkazala nastup u Nju Džersiju u petak, 26. septembra, navodeći tada "osjetljivu stvar" kao razlog, a ovo, nažalost, nije prvi put da se suočila sa zdravstvenim problemima na bini. Ranije ove godine, tokom nastupa na poznatom festivalu Koačela, počela je da povraća usred izvođenja.

(Index, MONDO)