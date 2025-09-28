logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srušila se kao svijeća, publika počela da vrišti: Pjevačica pala u nesvijest na bini, isplivao jezivi snimak (Video)

Srušila se kao svijeća, publika počela da vrišti: Pjevačica pala u nesvijest na bini, isplivao jezivi snimak (Video)

Autor Dragana Tomašević
0

Britanska pjevačica Lola Jang se srušila na bini tokom nastupa

Pjevačica pala u nesvijest na bini Izvor: Tiktok/@stanstoks

Britanska pjevačica Lola Jang onesvijestila se u subotu na bini tokom nastupa na muzičkom festivalu All Things Go. 

Incident se dogodio dok je Lola izvodila pjesmu "Conceited". Na snimku koji se pojavio na mrežama, vidi se pjevačica koja govori nešto muzičaru dok stoji na bini, pokazuje mu na glavu, a potom samo pada unazad.

Pogledaje ovu scenu:

@stanstoks#LolaYoung#faints#lolayoungfainting#stanblade♬ original sound - S T A N B L A D E

Nekoliko sati nakon incidenta, pjevačica se obratila zabrinutim fanovima na društvenim mrežama kratkom porukom:

"Zdravo svima koji ste danas vidjeli moj nastup na All Things Go, sada sam dobro. Hvala vam na svoj podršci. Lola", napisala je.

Ovaj događaj uslijedio je nedugo nakon što je pjevačica iznenada otkazala nastup u Nju Džersiju u petak, 26. septembra, navodeći tada "osjetljivu stvar" kao razlog, a ovo, nažalost, nije prvi put da se suočila sa zdravstvenim problemima na bini. Ranije ove godine, tokom nastupa na poznatom festivalu Koačela, počela je da povraća usred izvođenja.

(Index, MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lola Jang pjevačica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ