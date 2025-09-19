"Skupljaju lajkove od oženjenih paćenika": Pjevačica pozirala s kosilicom, pa potkačila žene koje se sređuju za mreže

Naša pjevačica Anica Milenković objavila je na Instagramu fotku u opuštenom izdanju, te potkačila žene koje se sređuju za fotke na društvenim mrežama.

Izvor: Injstagram/anica_milenkovic_official

Anica Milenković prije više od decenije odlučila je da se povuče sa estrade, odseli u Ameriku i napusti muzički posao. Kako je više puta rekla, ona tamo živi mirnim i porodičnim životom, pa je u prilog tome sada objavila fotku dok je kosila travu u dvorištu kuće.

Pjevačica se dotakla i pripadnica ljepšeg pola koje svoje atribute stavljaju u prvi plan.

"Vidim, većina žena se slika dotjerano, gu*e i grudi u prvom planu - skupljaju lajkove od onih paćenika koji kod kuće imaju žene i djevojke, a balave na slike drugih. Pa rekoh, da se i ja uslikam, bez filtera, ovako lijepa, ali s nečim što je totalno drugačije! Moram da izreklamiram kosilicu – dobro kosi!“, napisala je ona i objavila ove slike:

"Čuvam starije i bolesne ljude"

Kako je otkrila, suočavala se s brojnim predrasudama i zlonamernim komentarima – pojedinci su širili priče da živi na račun bogatog partnera. Ipak, istina je bila sasvim drugačija: dok su kružile glasine, Anica je prolazila kroz najteže periode, obavljajući fizički zahtjevne poslove kako bi preživjela i stala na svoje noge u tuđini.

"Pričali su da imam avione, kamione, vile jer živim u Americi. Da me finansira bogataš, a nikada ništa od toga nisam imala. Živjela sam miran život sa čovjekom koga volim, kad nije išlo, razišli smo se. Otišla sam iz svega toga u normalan svijet. Ja sam normalna žena, normalno obučena. Pronašla sam mir sa svojom djecom. Vjerovatno je moglo mnogo toga u mom životu da bude bolje, ali nije vjerovatno sa razlogom".

Anica je radila kao negovateljica starijih i bolesnih ljudi, a povremeno čisti kuće na Floridi.

"Šta je loše u tome što ja čuvam starije i bolesne ljude? To su ljudi koji nemaju nikoga da ih pazi, ali su zaradili dovoljno da mogu da plate. Mislim da svako treba jednom to da vidi, da shvati kako izgleda ciklus života. Nazivali su me socijalnim slučajem, a taj posao je jako dobro plaćen".

Ovako je Anica izgledala na početku karijere: