Aleksandra Prijović napravila lom nakon porođaja: Digla ceo lokal na noge, slavila uspeh kolega i zapevala veliki hit

Pevačica Aleksandra Prijović oduševila je sve prisutne na proslavi.

Izvor: Instagram printscreen

Pevačica Aleksandra Prijović pre mesec dana donela je na svet devojčicu Ariju, a tokom trudnoće nije nastupala. Očigledno se zaželela mikrofona, pa je na žurki organizovanoj nakon koncerta Leksington benda zapevala i oduševila prisutne.

Pogledajte fotografije sa proslave:

Već s prvim taktovima, atmosferu je dovela do usijanja, svi prisutni su ustali i zapevali zajedno s njom.

Izvela je svoj hit "Sve po starom", a gotovo da nije bilo osobe koja nije snimala ovaj trenutak, kamere i telefoni bili su upereni ka jednoj od najvećih zvezda domaće scene.

Pogledajte 00:21 Goran Lečić Leka Izvor: Instagram Izvor: Instagram

Proslavila 30. rođendan

Podsetimo, pre nekoliko dana Aleksandra je proslavila svoj 30. rođendan u krugu najbližih prijatelja i porodice. Ona je baki zapevala pesmu "Od izvora dva putića".

"Jedna od bakinih omiljenih pesama i prvu koju me je naučila", napisala je Prija.