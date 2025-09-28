logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Aleksandra Prijović napravila lom nakon porođaja: Digla ceo lokal na noge, slavila uspeh kolega i zapevala veliki hit

Aleksandra Prijović napravila lom nakon porođaja: Digla ceo lokal na noge, slavila uspeh kolega i zapevala veliki hit

Autor Ana Živančević
0

Pevačica Aleksandra Prijović oduševila je sve prisutne na proslavi.

Pevačica Aleksandra Prijović oduševila je sve prisutne na proslavi. Izvor: Instagram printscreen

Pevačica Aleksandra Prijović pre mesec dana donela je na svet devojčicu Ariju, a tokom trudnoće nije nastupala. Očigledno se zaželela mikrofona, pa je na žurki organizovanoj nakon koncerta Leksington benda zapevala i oduševila prisutne.

Pogledajte fotografije sa proslave:

Već s prvim taktovima, atmosferu je dovela do usijanja, svi prisutni su ustali i zapevali zajedno s njom.

Izvela je svoj hit "Sve po starom", a gotovo da nije bilo osobe koja nije snimala ovaj trenutak, kamere i telefoni bili su upereni ka jednoj od najvećih zvezda domaće scene. 

Pogledajte

00:21
Goran Lečić Leka
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram

Proslavila 30. rođendan

Podsetimo, pre nekoliko dana Aleksandra je proslavila svoj 30. rođendan u krugu najbližih prijatelja i porodice. Ona je baki zapevala pesmu "Od izvora dva putića".  

"Jedna od bakinih omiljenih pesama i prvu koju me je naučila", napisala je Prija.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleksandra Prijović pjevačica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ