Naša poznata pjevačica o teškoj borbi s rakom: "Bila sam jako bolesna, više puta mi se vraćao"

Pjevačica Mira Škorić pre četiri godine pobijedila je rak štitne žlijezde, a o svojoj borbi uvjek je otvoreno govorila.

Izvor: Youtube printscreen / Svetlana Ceca Raznatovic

Iako je u javnosti izgradila imidž jake žene koju ništa ne može slomiti, Mira Škorić (55) se 15 godina borila sa opakom bolešću i imala je četiri operacije. Kako ističe, nikada nije dozvoljavala da je bolest sputava.

Sada se posvetila zdravijem stilu života, pa već nekoliko godina trenira brazilsku džijudžicu.

"Ti si četiri puta operisala karcinom i ipak smiješ da se baviš danas jednim tako teški sportom", glasilo je pitanje voditeljke Snežane Dakić.

"Što ne bih smjela?" počela je Mira i nastavila: "Pokazaću ti kasnije u telefonu kako izgleda taj jedan trening."

"Je l' si imala u početku rezervu da se uopšte izlažeš velikim naporima?"glasilo je naredno pitanje.

"Ja sam neko ko je ignorisao bolest. Mislim da sam zato i pobijedila. Slobodno mogu da kažem da sam samu sebe pobijedila. Zato što ja nikada nisam prihvatila bolest. Iako sam suštinski bila jako bolesna", rekla je folkerka, pa zaključila:

"Taman snimim jedan album, vratim se, krenem da radim. Srećna, zadovoljna. Nažalost to je takva bolest od koje nemaš mira. I onda se takva bolest više puta vraćala i dosta je više", rekla je Mira iskreno na Hype televiziji.

Mirina sestra pogrešno liječena

Pjevačica je jednom prilikom ispričala o bolnom gubitku majke i sestre, kao i da je njen otac imao ozbiljnih zdravstvenih problema. Gostujući u jednoj emisiji otvorila je dušu i govorila o porodičnim ragedijama.

Doktori su pjevačicinu sestru lečili od diskus hernije, da bi se na kraju ispostavilo da ima metastaze.

"Nažalost, ostali smo tata i ja. Izgubila sam majku i sestru. Kažu da kada izgubiš jednog roditelja, nemaš više pola duše, a onda mi se desilo najgore. Uvjek ima gore od goreg, otišlo je pola srca i pola duše. Užasno velika borba je bila i samo mi je žao što nisam prepoznala da nešto ozbiljno nije u redu sa sestrom, jer je bila loša dijagnoza. Liječena je od diskus hernije, a to su zapravo bile metastaze. Uprkos svemu sam išla glavom kroz zid. Okrenula sam i nebo i zemlju. Toliko mogu da kažem. Ipak, nisam uspjela", rekla je Škorićeva dok su joj oči bile pune suza, prenosi Alo.