Porastao je broj žrtava masakra u Sidneju - ubijeno je 16, a povređeno je najmanje 38 osoba.

Izvor: x.com/Gift Nyiko Ngobeni/YouTube/Guardian Australia

Ministar zdravlja Australije Rajan Park saopštio je da je porastao broj žrtava u masakru u Sidneju na plaži Bondi – ubijeno je 16, a povrijeđeno je najmanje 38 osoba, prenosi britanski list „Gardijan“. U bolnici se nalazi 38 osoba koje su uglavnom u teškom stanju, ali ima i lakše povrijeđenih.

Među ubijenima je jedan od dvojice napadača i dijete od 12 godina. Teško ranjen je i muškarac koji je razoružao jednog napadača.

„Povrede od municije su po prirodi duboke i eksplozivne. Prave nevjerovatnu štetu.

Povrede glave, povrede gornjeg dijela tijela – ovo je stravičan incident. Njihove povrede su katastrofalne“, objasnio je Park.

Zasad su poznata dvojica osumnjičenih napadača. Jednog je policija likvidirala, dok je drugi muškarac Naved Akram (24), koji ima prebivalište u Sidneju.