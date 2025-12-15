Postupajući sudija Veljko Radovanović zakazao je početak suđenja krajem januara naredne godine.

Tri godine od kako je SDT podiglo optužnicu protiv Verice Maraš i ostalih bivših čelnika kompanije "13. jul – Plantaže", vještačenjem je utvrđeno da je okrivljeni R.Đ. procesno trajno nesposoban za praćenje sudskog postupka, potvrdila je za "Dan" Ivana Vukmirović, samostalna savjetnica za odnose sa javnošću u tom sudu.

,,Odluka je donijeta na osnovu nalaza i mišljenja vještaka, koji je utrdio da zdravstveno stanje okrivljenog R.Đ. trajno onemogućava njegovo aktivno i svjesno učešće u postupku, u mjeri potrebnoj da se obezbijedi puno ostvarivanje procesnih prava ", saopštili su iz podgoričkog Višeg suda.

Optužnica protiv bivše direktorice "Plantaža" Verice Maraš, Veselina Vukotića, Đ.R., Seada Šahmana, Duška Perovića i Boža Mihailovića podignuta je u martu 2023. godine zbog sumnje da su zloupotrijebili položaj u privrednom poslovanju tokom 2019–2020. godine, nanijevši milionsku štetu državnoj kompaniji.

Okrivljeni R.Đ. uhapšen je 11. jula 2023. godine zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba službenog položaja u privrednom poslovanju, a 16. septembra pušten je da se brani sa slobode.

Kako je "Dan" ranije objavio, od 2005. do 2020. godine, "Plantaže" su tom optuženom isplatile čak 611.053 eura, od čega je 415.000 eura dobio na ime otpremnina, a za neto zarade preko 196.000 eura.