O kakvim razmjerama zagađenja koje može ozbiljno ugroziti zdravlje ljudi je riječ, najbolje svjedoči to što je u Pljevljima juče u jednom satu zabilježena koncentracija SO2 višestruko veća nego u svim ostalim crnogorskim gradovima...

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Pljevlja se guše u jednom od najtežih talasa zagađenja vazduha u istoriji, nakon što su prethodnih dana ponovo bila izložena alarmantno visokim koncentracijama sumpor-dioksida (SO2) u vazduhu, višestruko iznad dozvoljenih vrijednosti, zbog čega je Termoelektrana Pljevlja (TE) ponovo označena kao glavni krivac.

SO2 je gas koji spada među najopasnije zagađivače vazduha, a najveće vrijednosti izmjerene su u ponoć 13. decembra - 805 mikrograma po metru kubnom vazduha, što je neslavni rekord od kada se rade mjerenja u Pljevljima. Dozvoljena dnevna granična koncentracija S02 u Crnoj Gori iznosi 125 mikrograma po metru kubnom, a satna 350. Koncentracija S02 znatno premašuje i prag upozoravanja od 500 mikrograma po kubnom metru, koji prema važećim propisima zahtijeva hitno reagovanje države i momentalno obavještavanje javnosti.

Hitnog reagovanja, međutim, juče nije bilo. Zbog alarmantne situacije oglasili su se iz Agencije za zaštitu životne sredine, a zasjedao je i opštinski tim za vanredne situacije, sa kojeg su lokalne vlasti i zdravstveni radnici upozorili da se grad suočava sa najozbiljnijom ekološkom krizom od kada se rade mjerenja kvaliteta vazduha.

Stručnjaci upozoravaju da ovako visoke koncentracije S02 predstavljaju ozbiljan rizik po zdravlje stanovništva, jer taj gas nadražuje disajne puteve, sluzokožu i oči, a u većim koncentracijama može dovesti do pogoršanja hroničnih respiratornih i kardiovaskularnih oboljenja. U uslovima povećane vlažnosti doprinosi stvaranju sumporne kiseline i pojavi kiselih kiša...

Da li su nadležni uradili dovoljno i na vrijeme preduzeli odgovarajuće mjere u skladu sa važećim planovima i obavezama, pitanje je koje se juče postavlja dok su se Pljevlja gušila, prenosi Dan.

Iz Agencije za zaštitu životne sredine oglasili su saopštenjem juče oko podne, 12 sati nakon što je u tom gradu registrovano rekordno prekoračenje. Upozorili su da je riječ o epizodi zagađenja vazduha koja može imati ozbiljne posljedice po zdravlje stanovništva, naročito djece, starijih osoba, trudnica i hroničnih bolesnika, posebno onih sa respiratornim i kardiovaskularnim oboljenjima.

Naveli su i da su se stekli uslovi da se hitno sprovedu mjere koje predviđa Kratkoročni akcioni plan za Opštinu Pljevlja u slučaju prekoračenja ili rizika od prekoračenja praga upozoravanja za sumpor(IV)oksid.

U skladu sa Kratkoročnim akcionim planom za Opštinu Pljevlja, Agencija je uputila niz preporuka i upozorenja.

“Osjetljivim kategorijama stanovništva savjetuje se da odmah izbjegavaju boravak na otvorenom, dok se ostalim građanima preporučuje da smanje vrijeme i fizičke aktivnosti napolju. Takođe se preporučuje držanje zatvorenih prozora i vrata, gdje god je to moguće. Građani se pozivaju da smanje korišćenje individualnih ložišta, naročito onih na čvrsta goriva, kao i drugih aktivnosti koje mogu dodatno doprinijeti zagađenju. Privredni subjekti koji imaju potencijalne emisije sumpor-dioksida dužni su da primijene mjere za smanjenje emisija predviđene Kratkoročnim akcionim planom”, navodi se u saopštenju Agencije.

Iz Agencije su poručili da je hitno sprovođenje svih predviđenih mjera neophodno kako bi se smanjio rizik po zdravlje građana i ublažile posljedice zagađenja vazduha.

Vraneš: Termoelektrana radi bez uređaja za odsumporavanje

Nakon sjednice opštinskog tima za vanredne situacije, predsjednik Opštine Dario Vraneš kazao je da ga je kontaktirao direktor Agencije za zaštitu životne sredine Milan Gazdić i da mu je potvrdio da je glavni uzrok trenutnog zagađenja TE Pljevlja, koja je nedavno počela da radi nakon ekološke rekonstrukcije.

Vraneš je objelodanio i da TE Pljevlja nakon ekološke rekonstrukcije radi bez postrojenja za odsumporavanje, što je jedan od ključnih razloga zbog koje se realizovao projekat.

“Sistem za odsumporavanje još nije pušten u rad. To znači da je Termoelektrana započela rad bez odsumporavanja i to je osnovni uzrok ovakvog zagađenja”, rekao je Vraneš, javlja Dan.

On je pozvao Elektroprivredu Crne Gore (EPCG) da “pod hitno prekine eksperimente nad građanima Pljevalja”, ističući da je stanje u gradu neizdrživo.

Vraneš je dodao da će, ukoliko se utvrdi da i individualna ložišta značajno doprinose zagađenju, Opština tražiti od Vlade i resornih ministarstava da se građani Pljevalja u potpunosti oslobode plaćanja električne energije tokom sezone grijanja.

Taj zahtjev je juče i formalno uputio resornom ministarstvu i čelnicima EPCG, tražeći da se tokom zime građanima računi za struju umanje najmanje 50 odsto.

“Pljevljaci moraju da pokažu otpor prema diskriminatorskom odnosu države prema ovom gradu koji traje decenijama. Ovdje su životi i zdravlje građana na prvom mjestu i mi se nećemo povući pred bilo čijim zahtjevima koji nijesu u interesu Pljevalja. Insistiraćemo na poštovanju zakona jer su zdravlje građana i interesi Pljevljaka iznad svega”, naglasio je Vraneš.

Iz EPCG su, kako je kazao, usmeno saopštili da Termoelektrana nije uzrok zagađenja, ali da Opština zahtijeva da se o tome zvanično izjasne stručne službe.

Predlažu i privremeni prekid nastave

Epidemiolog u Domu zdravlja Pljevlja Biljana Čarkilović upozorila je da ovako visok nivo zagađenja pogoduje širenju virusnih infekcija, jer se prostori ne mogu provjetravati, te da je u Pljevljima u porastu broj oboljelih od gripa i drugih infektivnih bolesti. Ona je predložila da se razmotri privremeni prekid nastave dok traje ekstremno zagađenje, kao i da se školama i vrtićima doniraju aparati za prečišćavanje vazduha.

Vraneš je ocijenio da je indikativno da se ovih dana servisira mjerna stanica za praćenje kvaliteta vazduha u Pljevljima, te da u ovom trenutku nijesu dostupni svi relevantni podaci o zagađenju PM10 i PM 2,5 česticama.

Visoke satne koncentracije sumpor-dioksida mjerene su i juče tokom cijelog dana. U 9 časova izmjerena je koncentracija S02 od 595 mikrograma po kubnom metru vazduha, a u 10 - 533,9. Visoke koncentracije S02 izmjerene su i preksinoć, kada su se kretale od 373,8 do 760 mikrograma po metru kubnom. Juče u 15 sati u Pljevljima je koncentracija SO2, prema podacima mjerne stanice smještene u Gagovića imanju, iznosila 560,7 mikrograma po metru kubnom. U 17 časova juče koncentracija je pala na 237 mikrograma po metru kubnom.

Drastične razlike kada je riječ o zagađenju Pljevalja i ostalih crnogorskih gradova ponovo otvaraju pitanje izvora zagađenja i efikasnosti postojećih mjera zaštite vazduha, ali i odgovornosti nadležnih institucija da pravovremeno reaguju kako bi se zaštitilo zdravlje građana u sredini koja decenijama slovi za ekološki najugroženiju u državi, piše Dan.

Prema dostupnim podacima, juče u 15 časova koncentracija sumpor-dioksida u Pljevljima iznosila je 560,7 mikrograma po metru kubnom vazduha. U isto vrijeme, u Podgorici je izmjereno svega 0,6 mikrograma po metru kubnom, a u Nikšiću 9,7 mikrograma po metru kubnom. Razlika je još izraženija u poređenju sa primorskim gradovima. U Kotoru je u 15 časova koncentracija štetnog gasa iznosila svega 0,5 mikrograma po metru kubnom.

Podaci pokazuju da je u 15 časova koncentracija S02 u Pljevljima bila gotovo 935 puta veća nego u Podgorici, oko 58 puta veća nego u Nikšiću, odnosno 1.112 puta veća nego u Kotoru, što jasno ukazuje na drastične regionalne razlike u kvalitetu vazduha.

Ni sat kasnije stanje se nije bitno promijenilo. U Pljevljima su vrijednosti S02 iznosile 413,6 mikrograma po metru kubnom, a u Podgorici i Kotoru su bile manje od dva mikrograma, dok je u Nikšiću izmjereno 9,6 mikrograma. U Bijelom Polju i još nekim crnogorskim gradovima sumpor-dioksid se uopšte ne mjeri, dok je na mjernoj stanici Gradina, u blizini Pljevalja, izmjerena koncentracija od 11,5 mikrograma po metru kubnom, što dodatno ukazuje na to da je najveće opterećenje zagađenjem koncentrisano u samom gradskom jezgru Pljevalja.

Iz NVO sektora pozvali su odgovorne da TE Pljevlja pod hitno ugase tokom trajanja temperaturne inverzije.

Vaso Knežević iz NVO “Da zaživi selo” kaže da su Pljevlja ovih dana dostigla neslavne rekorde u koncentracijama SO2, što je, prema njegovim riječima, direktna posljedica izražene temperaturne inverzije koja se javlja u zimskom periodu.

Tokom takvih meteoroloških uslova, hladne vazdušne mase spuštaju se u kotline, dok se toplije dižu u više slojeve atmosfere, stvarajući zatvoren sistem u kojem zagađenje ne može da se rasprši.

“U takvim okolnostima Pljevlja funkcionišu poput ekspres-lonca - sva aerozagađenja ostaju zarobljena u kotlini i dodatno se gomilaju”, upozorio je Knežević.

Posebno zabrinjava, kako ističe, činjenica da granica temperaturne inverzije trenutno dostiže neuobičajeno visinu, do te mjere da je čak i dimnjak Termoelektrane “utopljen u maglu”.

To, prema njegovim riječima, znači da se zagađujuće materije ne izbacuju iznad inverzionog sloja, već ostaju iznad samog grada.

“U takvim uslovima stvara se efekat gasne komore, gdje sva ispuštena zagađenja ostaju ispod sloja magle i direktno ugrožavaju zdravlje građana”.

Pedijatar Maja Terzić iznijela je posebno zabrinjavajuće podatke o stanju u zdravstvenim ustanovama, a članica tima za vanredne situacije Dana Krezović saopštila da se plaši da može doći i do smrtnih slučajeva usljed enormnog zagađenja.

“Obolijevaju djeca najmlađeg uzrasta, od dva do tri mjeseca. Bebama starim svega 15 dana potrebna je hospitalizacija, a neka su upućena u Podgoricu. Smatramo da je kombinacija ekstremnog zagađenja i prisustva virusa dodatno zakomplikovala kliničku sliku. Odjeljenje je prepuno, oko 50 odsto djece je na kiseoniku i to je danonoćna borba”, kazala je Terzić, apelujući da se hitno preduzmu sve raspoložive mjere da se zagađenje zaustavi.

Krezović je zatražila da TE Pljevlja obustavi rad dok traje veliko zagađenje, ocijenivši da je stanje alarmantno s na to da će i narednih dana meteorološka situacija biti slična.

“S obzirom na to da smo vidjeli da je TE najveći krivac i da je dimnjak TE u magli, odnosno da je dubok inverzioni sloj, uputila bih apel EPCG da TE zastane sa radom dok je ovakva situacija u Pljevljima. Postoji mogućnost, davno se dešavalo u Londonu, da je dolazilo do smrtnih slučajeva kada su počele koncentracije da rastu, pa se plašim...”.