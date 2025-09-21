Kontroverzna pjevačica iz Srbije, nekada Dunja Ilić, danas Ajla Begović povukla se iz javnosti, ali ne i sa društvenih mreža.

Izvor: Instagram/la_hiena_999/Printscreen

Dunja, odnosno Ajla, postala je popularna sa pjesmom "Šefica podzemlja", ali se kasnije poptuno puvkla iz medijskog svijeta. Sada je podijelila sliku iz, kako je napisala - Bujanovca.

Ona je na glavi nosila turban, ali i ogromnu zlatnu ogrlicu. "Zlatna devojka", napisala je kratko u opisu.

Nedavno se razboljela, pa opisala simptome

Inače, Dunja je nedavno zabrinula sve svojom objavom.

"Samo jedna jedra Balkanka. Koja se trese od temperature. Sipala je neki otrov u nos. Tušira se na 10 minuta jer mi je sve mokro. Šalje bivšem (ne onom iz Italije, ne daj Bože) poruke. Pa na sve to nije spavala 26 sati. Čekam svoj kapućino. Sve 5", napisala je ona na Instagramu, a mnogi su se uplašili za njeno zdravstveno stanje nakon simptoma koje je navela da ima.

Vidi opis Od "šefice podzemlja" do "zlatne djevojke": Proslavila se kao Dunja, danas je Ajla sa turbanom u Bujanovcu Dunja Ilić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/wicked.one91 Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Instagram/wicked.one91 Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Instagram/wicked.one91 Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Instagram/_sashathewicked_ Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Instagram/_sashathewicked_ Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Instagram/wicked.one91 Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Instagram/sasha______ivanovna/printscreen Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Instagram/sasha______ivanovna/printscreen Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Printscreen/Kurir TV Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Instagram/sasha______ivanovna Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Instagram/sasha______ivanovna/printscreen Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Instagram/wicked.one91 Br. slika: 12 12 / 12 AD

Prelazak u islam

Otkrila je brojne detalje o privatnom životu i progovorila o prelasku u islam i promjeni imena. Nakon deset godina medijske ilegale stala je pred kamere emisije "Nije sve tako crno" autora i voditelja Jovane Matić Đokić.

Tokom decenije pauze preživjela je mnogo toga, od borbe sa alkoholom, smrti najvoljenijih, burnog ljubavnog života. Promijenila je vjeru, ime, ali i mnoge gradove i države, a onda je odlučila da se vrati.

"Podnijela sam zahtjev za promjenu imena i sada je to proces. Čekam da u zvaničnim dokumentima budem Ajla Begović, kao što sam upisana na Instagramu. Ajla znači 'mjesečinom obasjana'. Kad sam prihvatala islam, imala sam pravo da izaberem ime, ne moraš da menjaš svoje ime ukoliko nije uvredljivo po vjeri. Moje ime Dunja nikako nije uvredljivo. Čak ima Dunja pjevačica, Dunja Fazlić u Bosni, ima dosta Dunja koje su islamske veroispovjesti. Sam taj čin preuzimanja vjere je bio ekstravagantan, pa je bilo previše odmah i ime, tako da nekako nisam skupila hrabrosti 14 godina da to uradim, a bila mi je želja. A inače, izvinjavam se svim Dunjama, ali ja ne podnosim organski ime Dunja. Znači meni je to jedno od najgorih 'Dunja' i 'Anastasija'. Izvinjavam se svim Dunjama i Anastasijama", rekla je pjevačica i otkrila detalje promjene vjere:

"Ja jesam bila krštena, s tim što ja nikada nisam bila vjernik. Moji su slave slavili, a ja sam uvjek govorila mojima da 'ne vjerujem u čika Boga'. Tako sam zvala to tada kad sam bila mala. I negdje sa 16 godina sam se zainteresovala za islam. Imala sam puno prijatelja muslimana i krenula sam dosta da čitam o tome. Krenula sam da vjerujem u nešto i samim tim sam prihvatila tu vjeru. Ništa ja nisam prodala, nisam ja bila ikada pravoslavne vjere, pa prešla u drugu. Totalni hit su bili navodi da sam zbog dečka to uradila. Ja zbog dečka ne bih čarape promijenila na kamoli vjeru. Prihvatila sam ono u šta zaista vjerujem. Ne krivim nikoga, ne osuđujem nikoga, neka vjeruju ljudi u točak ako žele to nije moja stvar. Verujte u šta želite dok to nekoga ne ugrožava i osim ako to nije neki kult, sekta ili tako nešto..."