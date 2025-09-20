Komšije progovorile kako se Ilda Šaulić ponaša van kamera: Javnost je znaju kao damu, a ovo je istina

Komšije Ilde Šaulić otkrile su kako se pjevačica ponaša van svijetla reflektora.

llda Šaulić (46), popularna pjevačica i ćerka legendarne muzičke ikone Šabana Šaulića, oduvek je izazivala pažnju medijima, ali i simpatije svoje okoline. Njene komšije imaju mnogo toga da kažu o njoj.

Ilda van kamera

"Ilda je divan komšija. Uvjek je nasmijana i ljubazna. Nije ona od onih koji prolaze pored vas kao da vas ne poznaju. Uvjek će zastati da pita kako ste, ili da razmijenimo par riječi. To mnogo znači", kaže Milka i dodaje:

"Majka joj često dolazi, dama je kao što je uvjek bila. Goca je opasna žena, sposobna. Vjerujem da nije nje bilo, da ni Šaban ne bi sačuvao mnogo toga, on je više bio boem."

"Prava dama"

Jelena, koja živi nedaleko od Ildine kuće u popularnom naselju, kaže da voli Ildin stil odijevanja:

"Ona je prava dama. Uvjek skromna, mislim po ponašanju. Ona i kada je obučena svi kažu skromno je obučena, nije ona skromno obučena nego pristojno, a to što nosi košta hiljade eura. Znam jer i sama volim te brendove, jedino što Ilda nije prostakuša da joj ti natpisi 'vrište' sa stvari, nego ih prikriva."

"Normalna porodica"

Mladić Mitar, koji radi u obližnjem marketu kaže da Ildu viđa porodično.

"Često je možete vidjeti kako krajem šeta sa suprugom i ćerkom, oni su jedna potpuno normalna porodica. Ima ovdje dosta poznatih ali nisu svi pristupačni kao oni. Dok je ćerkica bila manja, viđao sam je kako sa ostalim mamama u parkiću sjedi."

