Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Širom Turske bilježi se sve češća pojava masivnih vrtača, dubokih i po nekoliko desetina metara, što izaziva zabrinutost javnosti i stručnjaka. Iako dio građana ovaj fenomen tumači kao ispunjenje biblijskog proročanstva, naučnici upozoravaju da je riječ o ozbiljnom ekološkom i infrastrukturnom problemu izazvanom ljudskim djelovanjem i klimatskim promjenama.

Posebno je pogođena Konijska ravnica, jedna od najvažnijih poljoprivrednih regija u Turskoj, gdje su zabilježena masovna urušavanja tla. Turska uprava za katastrofe i vanredne situacije saopštila je da je na ovom području registrovano najmanje 648 velikih vrtača, uglavnom kao posljedica dugotrajne suše i nekontrolisanog crpljenja podzemnih voda.

Istraživači sa Tehničkog univerziteta u Konji navode da je samo tokom prošle godine otkriveno više od 20 novih vrtača, dok je do 2021. godine mapirano gotovo 1.900 lokacija na kojima postoji visok rizik od sleganja i urušavanja tla. Dok su se prije dvije decenije ovakve pojave javljale rijetko, danas se godišnje bilježe deseci novih vrtača, od kojih su neke šire od 30 metara.

Stručnjaci ističu da pad nivoa podzemnih voda dovodi do presušivanja bunara, narušavanja ekosistema, smanjenja poljoprivrednih prinosa i destabilizacije zemljišta. Poljoprivrednici, pokušavajući da spasu usjeve poput šećerne repe i kukuruza, dodatno povećavaju crpljenje vode, čime se problem dodatno produbljuje. Prema podacima NASA-inog Opservatorijuma za Zemlju, turski vodni rezervoari su još 2021. godine dostigli najniže nivoe u posljednjih 15 godina.

Naučnici upozoravaju da slični rizici prijete i drugim djelovima svijeta, uključujući SAD, Aziju, Bliski istok, Mediteran i Australiju, gdje pad nivoa podzemnih voda predstavlja ozbiljnu prijetnju zajednicama i prirodnim sistemima.

U Sjedinjenim Američkim Državama, posebno su ugroženi dijelovi Teksasa, Floride, Novog Meksika i Arizone, gdje su već zabilježene velike vrtače i pukotine u tlu. U nekim saveznim državama uvedene su restrikcije u korišćenju vode, dok stručnjaci upozoravaju da bi bez sistemskih mjera i kontrole crpljenja posljedice mogle postati još ozbiljnije u decenijama koje dolaze.