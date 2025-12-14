Guverner Saratovske oblasti Roman Busargin saopštio je u nedjelju razmjere štete, navodeći da su električne mreže oštećene u čak 205 naselja.

Izvor: X (Twitter)/Printscreen

Saratovsku oblast u Rusiji pogodila je snažna snježna oluja praćena olujnim sjeverozapadnim i sjevernim vjetrom, čiji su udari dostizali brzinu od 25 do 27 metara u sekundi. Oluja je zahvatila region u subotu uveče, neposredno prije prijavljenog ukrajinskog napada dronom, ostavljajući za sobom paralizovan saobraćaj i veliku materijalnu štetu.

Putevi su bili zatrpani visokim snježnim nanosima, oštećene su električne mreže i stambeni objekti, a pojedina domaćinstva ostala su bez grijanja. Jak vjetar je obarao drveće, koje je blokiralo saobraćajnice i dodatno otežavalo kretanje.

„Zbog snažnih udara vjetra i pada drveća, oštećene su elektrodistributivne mreže u 205 naselja. Popravke se obavljaju neprekidno, a na terenu je angažovano 59 ekipa“, napisao je Busargin na svom Telegram kanalu, prenosi EurAsia Daily.

Prema njegovim riječima, oštećeni su krovovi 14 objekata, uključujući škole, bolnice, privatne kuće i stambene zgrade. U samom Saratovu oborena su 132 stabla, koja su, kako je naveo, brzo uklonjena.

„Djelimično je oštećeno 33 gasovoda i 78 dalekovoda. Snabdijevanje stanovništva osnovnim resursima u najvećoj mjeri je već obnovljeno“, dodao je guverner, uz najavu da bi ključne popravke trebalo da budu završene do kraja dana.

Zbog snježnih nanosa i blokiranih puteva, oko 150 ljudi, među kojima i 34 djece, evakuisano je sa dvije saobraćajnice u blizini Saratova. Vozači su prijavljivali da su djeca satima boravila u hladnim vozilima, dok su mnoga vozila ostala bez goriva. Drumski saobraćaj bio je gotovo potpuno paralizovan usljed velikog broja saobraćajnih nezgoda.

Kako prenosi Telegram kanal Readovka, spasioci nijesu mogli odmah da dopru do svih građana zarobljenih u snijegu, zbog čega su se ljudi međusobno organizovali i pomagali jedni drugima u izvlačenju vozila i putnika.