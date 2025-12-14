Rute je u govoru održanom u četvrtak u Berlinu rekao da NATO treba da bude „spreman za rat prošlih generacija“ i da bi zemlje Alijanse mogle da budu „sljedeća meta Rusije“.

Izvor: Profimedia

Kremlj je danas ocijenio kao „neodgovornu“ izjavu generalnog sekretara NATO Marka Rutea, u kojoj je pozvao Alijansu da se pripremi za rat sa Rusijom, prenose francuski mediji.

Rute je u govoru održanom u četvrtak u Berlinu rekao da NATO treba da bude „spreman za rat prošlih generacija“ i da bi zemlje Alijanse mogle da budu „sljedeća meta Rusije“.

Na ovu izjavu reagovao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, koji je novinarima kazao da takve tvrdnje dolaze „od generacije koja je zaboravila kakav je zaista bio Drugi svjetski rat“ i dodao da Rute „ne zna o čemu priča“.

Rusija redovno odbacuje optužbe NATO-a i pojedinih evropskih lidera da Moskva priprema napad na državu članicu Alijanse, smatrajući takve tvrdnje „besmislicama“ s ciljem podsticanja antiruskih osjećanja u Evropi.