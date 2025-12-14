Prema saopštenju Vatikana, oko 6.000 ljudi učestvovalo je u vikend-hodočašću, među kojima su bili predstavnici velikih pritvorskih ustanova u Italiji, kao i zatvorski volonteri, upravnici i kapelani iz čak 90 zemalja.

Izvor: Tiziana FABI / AFP / Profimedia

Poglavar Rimokatoličke crkve, papa Lav XIV, uputio je danas snažnu poruku o stanju u zatvorskim sistemima širom svijeta, kritikujući prenatrpanost zatvora i nedovoljnu posvećenost rehabilitaciji zatvorenika. On je ove poruke iznio tokom posebne mise posvećene zatvorenicima, zatvorskim čuvarima i njihovim porodicama, održane u okviru završnih događaja Svete godine 2025. u Vatikanu.

Prema saopštenju Vatikana, oko 6.000 ljudi učestvovalo je u vikend-hodočašću, među kojima su bili predstavnici velikih pritvorskih ustanova u Italiji, kao i zatvorski volonteri, upravnici i kapelani iz čak 90 zemalja. Posebnim dozvolama omogućen je dolazak i grupama zatvorenika, navodi italijansko udruženje zatvorskih kapelana.

U svojoj besjedi, papa je ukazao na loše uslove s kojima se zatvorenici suočavaju čak i u ekonomski razvijenim državama, pozvavši na veće razumijevanje, milosrđe i oproštaj – kako prema zatvorenicima, tako i prema onima koji su zaduženi za njihovo čuvanje.

„Moramo govoriti o prenatrpanosti, o nedovoljnoj posvećenosti obezbjeđivanju stabilnih obrazovnih programa, rehabilitacije i mogućnosti zapošljavanja. Za sve to potrebni su strpljenje i oproštaj“, poručio je papa Lav XIV.

Misa je označila završetak glavnih događaja Jubileja 2025, Svete godine koju je papa Franjo proglasio na Badnje veče 2024. godine s ciljem širenja poruke nade, naročito među onima koji se nalaze na marginama društva.

Tokom svog dvanaestogodišnjeg pontifikata, papa Franjo je posebnu pažnju posvećivao zatvorenicima, ističući važnost njihove reintegracije i dostojanstva. U decembru prošle godine posjetio je rimski zatvor Rebibbia, gdje je zajedno sa zatvorenicima učestvovao u obilježavanju Jubileja.

Prenatrpanost zatvora u Italiji već godinama predstavlja ozbiljan problem, na koji su ukazivali Evropski sud za ljudska prava i brojne humanitarne organizacije. Organizacija za zaštitu prava zatvorenika „Antigona“ navodi da su italijanski zatvori popunjeni 135 odsto, sa više od 63.000 pritvorenih osoba u kapacitetima predviđenim za manje od 47.000 kreveta.

Prema podacima italijanske zatvorske službe, tokom prošle godine zaprimljeno je 5.837 žalbi zbog nehumanog ili ponižavajućeg postupanja, što predstavlja porast od 23,4 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Svetu godinu 2025 papa će zvanično zatvoriti 6. januara, ceremonijom zatvaranja Svetih vrata Bazilike Svetog Petra.