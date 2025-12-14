„Zećani su jasno i nedvosmisleno rekli ‘ne’ kolektoru“, poručio je Asanović, dodajući da je referendum koštao manje od 50.000 eura, ali da će se, kako je naveo, neizgradnjom kolektora „spasiti životi“.

Izvor: MONDO / Mirela Ljumić

Predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović saopštio je da su rezultati referenduma jasno pokazali stav građana o izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na teritoriji Botuna. Prema njegovim riječima, 7.834 građana, odnosno oko 98 odsto izašlih birača, glasalo je protiv izgradnje kolektora.

Asanović je istakao da je za izgradnju postrojenja glasalo nepunih dva odsto građana, te da su svega dva stanovnika Botuna podržala ovaj projekat.

„Zećani su jasno i nedvosmisleno rekli ‘ne’ kolektoru“, poručio je Asanović, dodajući da je referendum koštao manje od 50.000 eura, ali da će se, kako je naveo, neizgradnjom kolektora „spasiti životi“.

On je kazao da nakon ovakvog ishoda nema prostora za dalje korake u tom pravcu, te izrazio uvjerenje da Vlada neće donositi odluke suprotne volji građana Zete.

Asanović je prethodno saopštio da je referendum u potpunosti uspio, naglasivši da je izlaznost iznosila 63,5 odsto, odnosno da je više od 8.000 građana iskoristilo svoje biračko pravo.

Nakon objavljivanja rezultata, iz štaba Demokratske narodne partije prisutni su se uputili ka Botunu, gdje su pristizali stanovnici iz cijele Zete, a događaj je obilježen i ispaljivanjem vatrometa.