Željko Samardžić emotivan pred koncert u Beogradu: Jedna misao ga danas duboko potresla, evo o čemu je riječ

Autori Dragana Tomašević Autori Đorđe Milošević
0

Pjevač Željko Samardžić večeras nastupa u Sava Centru, dvorani u kojoj je do sada održao 50 koncerata

Željko Samardžić emotivan pred koncert u Beogradu: Jedna misao ga danas duboko potresla, evo o čemu Izvor: Mondo/Goran Sivački

Pjevač Željko Samardžić večeras se ponovo druži s publikom u beogradskom Sava Centru, na mjestu na kojem je do sada pjevao 50 puta.

Brojka za pohvalu je iskrena želja muzičara i ostalim, mlađim kolegama, a u izjavi MONDU je otkrio i zašto je to velika stvar, koja misao mu je danas pala na pamet, zbog čega mu je bilo krivo, ali i koje obećanje nije dao supruzi Maji, a ipak ga je „slučajno“ ispunio.

„Velika je stvar što imam 70 godina i što me mlad svijet voli. Poželio bih svima da dožive moje godine i da ih vole“, rekao je pjevač, a potom otkrio i da je sve snove ostvario.

„Ja sam snove ostvario. Danas sam razmišljao dok sam držao najmlađu unuku Lenku kako bi bilo lijepo da joj budem na proslavi 18. rođendana. Ali to je život. Kod nas je velika razlika, najstariji unuk ima 20 godina i igra košarku u Americi“, rekao je između ostalog pjevač.

Željko Samardžić sava centar koncert

