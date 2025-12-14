Policija pronašla dve improvizovane eksplozivne naprave na plaži Bondi u Sidneju.

Izvor: x.com/Gift Nyiko Ngobeni/ Global Dissident

Načelnik policije Mal Lanion saopštio je sve detalje o ubicama sa plaže Bondi u Sidneju u Australiji, gdje je u masakru stradalo 16, a povrijeđeno najmanje 38 osoba. Pored otkrića da su masakr počinili otac i sin, pripadnici policije pronašli su nakon masakra na plaži dvije improvizovane eksplozivne naprave, prenosi britanski list „Gardijan“.

„Pronašli smo dvije improvizovane eksplozivne naprave na licu mjesta. Specijalne jedinice za deaktiviranje bombi uklonile su ih odatle. Bile su aktivne.

Profesionalci su ih uklonili i deaktivirali. Jako sam srećan što te bombe nijesu bile aktivirane“, objasnio je Lanion.

Ko je izveo masakr u Sidneju?

Prema saopštenju policije, otac i sin počinili su masakr. Starijeg muškarca je policija likvidirala, a drugi je Naved Akram (24) koji ima prebivalište u Sidneju, ali je ranjen u pucnjavi i nalazi se u bolnici u teškom stanju.