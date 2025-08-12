Beranska policija je, nakon identifikacije, uzela izjave od D.L. (47), D.P. (28), V.D. (20) i dvije maloljetne osobe starosti 15 i 17 godina, koji su nakon toga upućeni u Osnovno državno tužilaštvo u Beranama.

Izvor: MONDO

Uprava policije saopštila je da je tužilaštvu procesuirano još pet osoba zbog napada na novinare "Vijesti" i "Pobjede", u Gornjem Zaostru kod Berana.

Beranska policija je, nakon identifikacije, uzela izjave od D.L. (47), D.P. (28), V.D. (20) i dvije maloljetne osobe starosti 15 i 17 godina, koji su nakon toga upućeni u Osnovno državno tužilaštvo u Beranama.

Nadležni tužilac se, nakon saslušanja, izjasnio da se u radnjama tih osoba ne stiču elementi bića krivičnog djela čije se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, već elementi bića prekršaja, piše u saopštenju.

Osnovno državno tužilaštvo u Beranama je tamošnju policiju obavijestilo da će tužilaštvo protiv D.L, D.P, V.D. i dvije maloljetne osobe nadležnom sudu za prekršaje podnijeti zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenih prekršaja iz člana 7 Zakona o javnom redu i miru – vrijeđanje i drsko ponašanje.

Takođe, F.C. (18) je identifikovan kao osoba koja je staklenom flašom oštetila fotoaparat u vlasništvu fotoreportera.

F.C. će danas biti priveden državnom tužiocu u Beranama, koji će se izjasniti o kvalifikaciji djela nakon saslušanja.

"Prethodno su, u okviru pomenutih aktivnosti lišeni slobode D.F. i V.S. zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti kao i V.R. zbog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru. Službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane i Osnovno državno tužilaštvo u Beranama su u dosadašnjim aktivnostima procesuirali ukupno osam lica od čega dva lica krivično, a šest lica prekršajno. Službenici Uprave policije u saradnji sa tužilaštvom nastavljaju sa sveobuhvatnim aktivnostima u odnosu na ovaj događaj", piše u saopštenju.