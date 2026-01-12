Odbranu je danas iznosilo sedam optuženih, među njima je bio i Ivan Delić, Damir Mandić i Milo Božović. Svi oni su negirali krivicu i negirali izvršenje krivičnog djela.

Izvor: Uprava policije

Pred podgoričkim Višim sudom danas je održano suđenje protiv 20 osumnjičenih za povezanost sa međunarodnim švercom velikih količina kokaina.

Među optuženima su i Vaso Ulić, Ivan Delić, Damir Mandić.... Postupak vodi sudija Nada Rabrenović, optužnicu zastupa specijalna državna tužiteljka Sanja Jovićević, prenosi Dan.

Odbranu je danas iznosilo sedam optuženih, među njima je bio i Ivan Delić, Damir Mandić i Milo Božović. Svi oni su negirali krivicu i negirali izvršenje krivičnog djela.

Odbranu Damira Mandića možete pročitati OVDJE.

Ivan Delić je sudu izjavio da ga je Ministar policije označio kao ubicu i pojedini iz parlamenta i istakao da mu je ugrožena bezbjednost porodice zbog izrečenih laži o njemu.

"Nisam bio u bjekstvu, nalazio sam se u Dubaiju, pod svojim imenom i prezimenom. Sa urednom vizom i boravkom. U toj zemlji sam dao svoje otiske i DNK radi odobrenja boravka. Tamo sam boravio radi svog i liječenja mog mlađeg sina", kazao je Delić danas pred sudom, prenosi Dan.

Dodao je da nije iz Crne Gore izašao dva dana prije pokretanja ovog postupka, već da je godinu i po prije otišao radi pomenutog liječenja, jer ta vrsta liječenja nije moguća u našoj državi. Naveo je da kada je vidio na portalima vijest o ovom postupku da je kontaktirao sud i tužilaštvo i informisao da se nalazi na liječenju i dostavio dokuemntaciju za to.

"Nalazim se u specifičnoj situaciji s obzirom na određene izjave i postupke određenih ljudu u odnosu na mene za vrijeme ovog postupka. Sudija sigurno ste bili u prilici i čuli neistine koje su izrečene o meni. Radi se satanizaciji mene", kazao je Delić i dodao:

"S obzirom da te izjave dolaze sa najviših pozicija u Parlamentu, od određenih ljudi, a tu bih naveo ministra policije, jednog člana Odbora za bezbjednost i odbran, na taj način se vršio pritisak na ovaj sud i tužilaštvo. Izjave sa ovakvih adresa nose posebnu težinu. Ovdje se radi o tome da sam direktno označen kao ubica i da sam izvršavao određena politička ubistva za određene ljude iz bivše vlasti".

"Ministar policije me označio da sam ja ubio visokog policijskog funkcionera Gorana Žugića. A pri tome ove oneosnovane tvrdnje je negirao Vrhovni državni tužilac Milorad Marković a direktor policije je izjavio da on nema takva saznanja", istakao je Delić.

Dodao je da to iznosi jer se radi i o neobjektivnom izvještavanju medija, ali da ne nosi krivicu na medije jer oni takvu percepciju dobijaju od onih koji daju netačne izjave.

"Ugrožena mi je porodica, mi smo stigmatizovani. Djeca mi idu vanredno u školu. Bezbjednost im je ugrožena zbog izjava koje nisu istinite", naglasio je Delić, navodi Dan.

Delić je kazao da se ova optužnica i optužbe protiv njega zasnivaju na paušalnim navodima bez dokaza. On je kazao da će iznijeti svoju odbranu, ali da neće odgovarati na pitanja suda, tužilaštva, niti advokata, jer smatra da optužnica ne počiva na stvarnim činjenicama.

Delić je naveo da nema dokaza za tvrdnje SDT-a da je postao član ove kriminalne gruoe. Istakao je da za takvu tvrdnju ne postoji nijedan dokaz, niti je jasno kada je, kako i od koga navodno vrbovan. Ukazao je da nikada nije nabavio niti koristio kriptovani uređaj. Dodao je da većinu optuženih ne poznaje.

Delić je osporio i tvrdnje da je bio vlasnik dijela zaplijenjene droge, navodeći da tužilaštvo nije preciziralo kada je drogu kupio, kome je platio, kako je plaćanje izvršeno, niti kako je navodno prenosio narkotike, iako se, kako je rekao, radi o državama u kojima nikada nije boravio.

Podsjećamo, optužnica je podignuta protiv Vasa Ulića, vođa kavačkog klana Radoja Zvicera i Slobodana Kašćelana. Optužnicom je obuhvaćen i Ulićev sin, Nikola, Vukan Čoković Matić, Viktor Drešaj, Radomir Dobriša, Petar Miranović, Marinko Prelević, Veselin-Paro Pavličić i Mileta Božović, zatim, Vuk Vulević, Radule Božović, Ivan Delić, Leon Drešaj i Dragan Pavličević. Među osumnjičenima su i ranije uhapšeni predsjednik Opštine Budva Milo Božović, Damir Mandić, Vjekoslav Lambulić i Radovan Pantović.