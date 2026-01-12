Šest turskih državljana, osumnjičenih za protivpravno lišenje slobode jednog lica, iznudu i nedozvoljeno držanje oružja, locirano je, stavljeno pod kontrolu i lišeno slobode.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Naime, koordinisanim, blagovremenim i efikasnim postupanjem službenika Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“, Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, danas u ranim jutarnjim časovima u tom gradu sprovedena je akcija u cilju otkrivanja krivičnih djela i sprečavanja nastpanja težih posljedica, koja je rezultirala lišenjem slobode šest lica, turskih državljana – D.E.T. (23), B.S. (32), S.P.A. (46), S.A. (29), L.A. (34) i Y.Y. (25), saopštili su iz Uprave policije.

Lica D.E.T., S.P.A., S.A. i Y.Y. terete se za krivična djela iznuda i protivpravno lišenje slobode, dok se B.S. i L.A. sumnjiče za dva pomenuta krivična djela, kao i krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Ova djela izvršena su na štetu jednog turskog državljanina.

Naime, sinoć je oko 20 minuta poslije ponoći policiji u Podgorici prijavljeno je da je jedno lice protivpravno lišeno slobode na nepoznatoj lokaciji. Policija je preduzela hitne mjere i radnje na lociranju oštećenog lica i identifikacije, lociranja i lišenja slobode izvršilaca.

Koordinisana akcija službenika Odjeljenja bezbjednosti Podgorica rezultirala je lišenjem slobode pomenutih šest turskih državljana koji su oštećenog protivno njegovoj volji držali zatvorenog u jednom poslovnom prostoru u dijelu grada Obala Ribnice, a u kojem posluje privredni subjekt čije je odgovorno lice gore pomenuti osumnjičeni B.S.

Tom prilikom osumnjičeni turski državljani su od oštećenog lica zahtijevali da izvrši transakciju novca od preko 2.300 dolara sa svog na njihov račun, pri tome mu upućujući riječi prijeteće sadržine po njegov život i tijelo, zadajući mu više udaraca u predjelu glave i tijela, dodali su iz policije.

Pravovremenim, sinhronizovanim postupanjem podgoričke policije u najkraćem roku locirano je lice mjesta gdje se nalazio oštećeni, a zatim su locirana i stavljena pod kontrolu osumnjičena lica. Izvršen je pregled lica i pretres objekta i tom prilikom pronađeno je 17 komada municije, jedno zrno od metka, kao i dvije radio veze, dok su pregledom šireg lica mjesta pronađeni predmeti korišteni prilikom izvršenja ovih krivičnih djela – pištolj sa pet komada municije u okviru, koji su oduzeti.

Osim toga, policija je ovom prilikom oduzela i četiri vozila i skoro 4.000 eura od lica B.S.