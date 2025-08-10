Predsjednik Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković, danas je sasčušan u Centru bezbjednosti Podgorica, po prijavi Višeg državnog tužilaštva, povodom događaja od 8. avgusta 2025. godine u selu Gornje Zaostro, opština Berane, nakon postavljanja spomenika Pavlu Đurišiću

Izvor: Slobodna Crna Gora

Tom prilikom policiji je saopštio da se tog dana nalazio u privatnoj režiji, u ulozi predsjednika političke partije Slobodna Crna Gora, u selu Gornje Zaostro, opština Berane, kako bi prisustvovao liturgiji koju je služio mitropolit SPC Metodije, kako prenosi CdM.

“Ističem da sam nekoliko noći prije predmetnog događaja sanjao vojvodu Pavla Đurišića, koji mi je u snu rekao: ‘Jednom su me ubile ustaše, ne dozvolite da me opet ubiju’, samim tim sam sjeo u svoje auto i otišao u Gornje Zaostro. Imajući u vidu da sam nakon liturgije i otkrivanja spomenika vojvodi Pavlu Đurišiću dobio informaciju da je opštinska komunalna inspekcija, sa teškom mehanizacijom u pratnji policije, krenula prema selu Gornje Zaostro da ruši spomenik vojvodi Pavlu, a znajući koliko se mještana u tom momentu nalazilo oko spomenika, odlučio sam da u cilju bezbjednosti svih građana, a samim tim i službenika policije, na kratko blokiram seoski put kako bih sačekao da mještani unesu spomenik vojvode Pavla u obližnju seosku crkvu”, izjavio je Dajković.

S tim u vezi potvrdio je je privatnim vozilom, marke Škoda crne boje reg. oznaka PGMК838, na kratko blokirao seoski put, čime je onemogućio da nasilno uklone spomenik u tom momentu, kako prenosi CdM.

“Posebno naglašavam da mi se nijedan policijski službenik nije obratio sa zahtjevom da uklonim svoje vozilo, niti mi je bilo izdato bilo kakvo policijsko naređenje. Vozilo sam uklonio nakon dobijanja informacije od mještana da je spomenik vojvodi Pavlu na bezbjednoj lokaciji u seoskoj crkvi. Imajući u vidu da crnogorska policija i tužilaštvo mjesecima nemaju reakciju na saobraćajne blokade širom Crne Gore, a posebno na dva vitalna magistralna pravca, smatram da je ovaj poziv, da se javim u policiju po nalogu VDT-a, direktan politički pritisak na mene kao predsjednika srpske političke partije, a sve u cilju kako bi me zastrašili i eventualno uklonili sa političke scene”, kazao je Dajković.

Njegova izjava u video obraćanju da policija može fizički da ga ukloni, ali da prvo treba da ode u Rožaje, Plav i Gusinje odnosi se isključivo na nezakonito i nelegalno podignute spomenike koljačima srpske djece, poput Jusuafa Čelića, Osmana Rastodera, Ali-paše Gusinjskog, koji se nalaze u tim gradovima, kako prenosi CdM.

“Odgovorno tvrdim da se ovom izjavom nisam želio da ni na koji način izazovem vjersku i nacionalnu mržnju, niti da pozivam lokalno stanovništvo na bilo kakav otpor, kao ni da provociram nesrpsko stanovništvo. Tačnije, nisam propagirao vjersku i nacionalnu mržnju, i moj govor nije imao tu konotaciju. Ovaj slučaj smatram nastavkom politički motivisanih postupaka protiv mene i moje političke partije, koji za cilj imaju da ućutkaju i zastraše političke predstavnike srpskog naroda u Crnoj Gori. Slobodna Crna Gora će nastaviti da se bori za istorijsku istinu, očuvanje identiteta i dostojanstvo našeg naroda, uprkos svim pritiscima”, saopštio je Dajković