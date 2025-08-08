"Ako Bog da, dobiće spomenik i u centru Berana"

Izvor: Kurir

Uklanjanje spomenika ozloglašenom četničkom komandantu Pavlu Đurišiću u Gornjem Zaostru planirano je do 15 časova danas.

To su "Vijestima" kazali okupljeni na saboru poštovalaca četničkog pokreta u tom beranskom selu.

Mitropolit budimljansko-nikšićki Srpske pravoslavne crkve Metodije, koji služi liturgiju u Hramu Svete Mati Paraskeve u tom mjestu, poručio je da će spomenik staviti u crkvu, “pa nek dođu da ruše crkvu”.

"Vojvodi Pavlu i svima vojnicima, ratnicima, oficirima, podofiricima i borcima jugoslovenske vojske u otažbini vječna pamjat", rekao je Metodije.

Na skupu u Beranama nema policije i atmosfera je mirna.

"Vijestima" je rečeno da je policija dolazila sinoć, oko dva sata nakon ponoći, ali im okupljeni nisu dozvolili da uklone spomenik Đurišiću, već je dogovoreno da ga, nakon osvještavanja, oni sami uklone.

Okupljeni nose četnička obilježja, majice “Srbska kraljevska vojska u otadžbini”, “Živ je Draža, umro nije, dok je srpstva i Srbije”, a osim iz Crne Gore, došli su iz Srbije, Bosne i Hercegovine…

Na događaj je došao i vršilac dužnosti rukovodica Službe za građane Glavnog grada Podgorice Vladislav Dajković, predsjednik Slobodne Crne Gore.

Mitropolit budimljansko-nikšićki SPC Metodije kazao je da će, ako se narod probudi, spomenik Pavlu Đurišiću biti i u centru Berana, prenose Vijesti.

On je to kazao prilikom liturgije u hramu.

"Slava ovoga divnoga hrama — možda ga spolja gledamo samo arhitektonski, ali on je veliki po onima koji se oko njega sabiraju, a još veći po onome što se u njemu savršava — sve te Božije tajne. A gdje je Bog i njegova blagodat, od toga nema ništa veće. Bez Boga ni preko praga, bez kralja ništa ne valja. To su naši stari znali da kažu", kazao je Metodije.

"A onda, posljednjih 80 godina, otkako više nemamo kralja, nije toliko bio problem što više nismo bili ono što su bili naši stari, ni to što naša zemlja nije imala onakav poredak kakav je imala prije tog nesretnog Drugog svjetskog rata. Najveća tragedija i polom ovoga naroda jeste to što mu se duša ubijala čitavih 80 godina", naveo je, prenose Vijesti.

On je istakao da "ni danas, sa svojim mentorima, ne prestaju da iništavaju sveto i čestito - tradiciju, vjerovanje i istoriju"

"Oni koji ubijaju dušu ovoga naroda — to je najveći genocid. Jer, po riječima Gospoda, kada kaže u Jevanđelju, obraćajući se svojim učenicima: 'Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo'. Vojvodi Pavlu i Dragoljubu (Draži Mihailoviću) jesu ubili tijelo, ali nisu ubili dušu. No, bojte se onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu ognjenom i vječnom. Dakle, da se bojimo Boga, da se molimo, i da sve učinimo da niko, ni pod koju cijenu, ne ubije dušu, tradiciju i biće ovoga naroda", kazao je.

"Uvijek je ovdje bilo nekoga ko je dolazio i Bogu se molio. Ali najbolje ćemo se sačuvati u sabornosti", poručio je, prenose Vijesti.

On je podsjetio i da je sveta Petka, ispred čijeg su se hrama okupili, bila hrišćanka u mnogobožačkom periodu Rima.

"Sveta Petka, koju danas proslavljamo, Rimljanka, bila je hrišćanka u teško vrijeme nezabožačkih careva — nešto slično kao i ove protekle decenije koje su prohujale, a i danas svojim repom šibaju naše vrijeme ovdje, u ovim prostorima, kada je Crkva Božija i ime Hristovo gonjeno. I ona je hrabro ispovijedala svoju vjeru, ljubeći Boga svuda po Rimu. Čak ju je i car pozvao da je laskavim riječima ubijedi da promijeni svoju ljubav i vjeru. Nudio joj je zemaljsko carstvo i blago, uspjeh i položaj. Ali onaj kome se srce samo jednom dotakne blagodat Božija, nikada više neće pristati da je zamijeni ni za šta u ovome svijetu", poručio je.

Kako je rekao, "sve će ovo brzo proći".

"Oni koji su dizali u vazduh crkvu posvećenu svetim mučenicima — Joanikiju, mitropolitu, i sveštenicima koji su pobijeni na putu za Zidani most, kada im je blažene uspomene mitropolit Amfilohije dizao hram u slavu Božiju, a u spomen njihovog stradanja, ispovjedništva i mučeništva — oni su tada, kao i danas, zabranjivali da se pominju imena i obilježavaju tragovi najvećih ljudi iz ovoga kraja, onih koji su sve u svom životu dali za svoj narod i svoju otadžbinu, a na kraju su to žrtvovanje pečatirali sopstvenim životom", rekao je Metodije, prenose Vijesti.

On se osvrnuo i na biografiju Đurišića.

"Vojvoda Pavle, koji je rodom iz Paraca, iz Lješanske nahije, rođen je u Podgorici, jer mu je otac tamo službovao u Staroj varoši. Rano je ostao bez oca, pa je s majkom došao u ujčevinu, ovdje u Vasojeviće, u Berane, gdje je odrastao. Znajte — mnogi su završili vojne akademije i bili oficiri, ali je malo onih koji su bili nadahnuti kao vojvoda Pavle, tako hrabri i veliki vitezovi koje su poštovali ne samo saborci, nego i neprijatelji", kazao je.

"A od koga je on to naslijedio? Bio je kod ujaka, ratnika, četnika, koji je bio pod komandom vojvode Vuka, u Oslobodilačkim ratovima protiv Otomanske imperije, kada su se oslobađali Srbija, Crna Gora, ova brda, Stara Srbija i Makedonija. Taj njegov ujak, sa vojnikom (Vojinom) Popovićem — velikim oficirom i ratnikom, kojeg su zvali vojvoda Vuk — bio je veliki junak. Poslije Prvog svjetskog rata, kada je vojvoda Vuk poginuo na Kajmakčalanu, sa većinom svojih boraca, jedan od onih koji su preživjeli bio je upravo ujak vojvode Pavla, koji ga je podizao i nadahnuo slavom srpskog viteštva", dodao je, prenose Vijesti.

Metodije je kazao da "Đurišić nije mgoao ići drugim putem, osim putem predaka.

"Završio je vojnu akademiju, postao oficir i odmah se vratio iz Sarajeva u Berane, gdje je službovao. Prije Drugog svjetskog rata, a kada je rat počeo, bio je prvi koji je podigao ustanak zajedno sa svojim narodom protiv okupatora. Oslobodio je Berane, oslobodio je Rašku oblast i Sandžak od Italijana, i borio se sve vrijeme — dovijajući se kako da sačuva svoj narod na koji su sa svih strana pokušavali da navaljuju i da ga zbrišu. I on je to uradio", saopštio je.

On je rekao da, da nije bilo Đurišića, "ne bi bilo ni srpskog uveta".

"Da nije bilo njega, ne bi ovdje bilo srpskog uveta — to govore čak i naši preko brda, prema Foči, Prijepolju, Priboju, Čajniču, Rogatici. Sve bi poklale ustaše, zajedno sa onima iz Handžar divizije, da nije stao u odbranu svoga naroda. A završio je, kao što završava svaki čestit i pošten junak svoga plemena — stradao je sa svojim narodom, na najvećem stratištu — Jasenovcu, najvećem srpskom gradu pod zemljom. Tu su njegove kosti ostale, i ne zna se ni za grob, ni za mramor, ali njegov duh napaja ovaj narod", kazao je Metodije, prenose Vijesti.

Osvrnuo se i na pokušaj Dobrašinovića da podignu spomenik.

"Juče su čestiti Dobrašinovići, na svojoj zemlji, pored crkve, podigli njemu spomenik koji od 2002. godine titoisti i njihovi nasljednici dižu u vazduh. Ne daju da se pomene srpsko ime, ni ime viteza koji je branio srpski narod. Ta čestita kuća — žao mi je što su to sami uradili, što nisu zajedno sa mnom. Vjerovatno se boje, nemaju povjerenja, da ih neko ne iznevjeri i ne ostavi. A ja im sada ovdje kažem i svima vama poručujem: taj spomenik vojvodi Pavlu ja ću staviti u crkvu — pa neka sruše crkvu!", poručio je.

"A doći će i trenutak kada će se njegov spomenik, koji su sinoć, pod okriljem mraka, sa silom i mehanizacijom došli da ruše — spasiti. Samo je Bog dao da su dva naša sveštenika bila tu i zamolili ih da sačekaju, da se okupimo, da nam ne pokvare slavu ovoga svetoga hrama i sela", dodao je.

"Zauzeli visoke političke i državne pozicije i misle da mogu da rade kako oni hoće"

Kako je rekao, prošla su vremena sile, prenose Vijesti.

"Prošla su ta vremena. Ne bojimo se mi više ni sile — nismo se ni ranije bojali, a pogotovo ne danas. Sile njihove, koja ni red na ulicama ne može da uvede, a došli da po brdima ruše spomenike najvećih srpskih vitezova. Oni su došli da ispune nečiju naredbu. To rade mladi ljudi, obučeni u skupa odijela, koji su zauzeli visoke političke i državne pozicije i misle da mogu da rade kako oni hoće i misle", rekao je.

"A ovaj narod, koji se ovdje sabrao — i cijeli srpski narod — u svojoj duši i srcu odavno je podigao spomenik ovom velikom vojvodi, i to ne mogu srušiti. Što više vrijeme prolazi, sve je veće ime i slava generala Dragoljuba i vojvode Pavla", dodao je.

Metodije je poručio i da su oni koji dolaze da sruše spomenik tu "po naređenju evropejaca".

"Ne trebaju da se junače nad nama po direktivama tih 'građanskih', uglađenih, umivenih, finih 'evropejaca', koji im daju naređenja i šalju ih ovdje. Mogli su ovom selu možda pomoći na neki drugi način — da doprinesu, da nešto daju — a ne da dolaze sa silom da ruše i razaraju", kazao je

On je saopštio da će spomenik biti i u centru grada.

"Ovdje ćemo podići — a brzo će to vrijeme doći — spomenik, ali će, daće Bog, biti podignut i u sredini Berana, gdje mu je i mjesto, u crkvi", istakao je, prenose Vijesti.

"Jer on, koji je ovdje ponikao, koji se ovdje napojio i nadahnuo viteštvom i junaštvom svojih slavnih predaka — njemu je Berane sve dalo, ovdje se formirao. Zato ga je prvi i oslobodio, i zato ga je do posljednjeg daha branio i čuvao svoj srpski, napaćeni narod", dodao je.

Metodije je pozvao da "sve rade saborno".

"Najvažnije od svega jeste da smo svi sabrani i zajedno. Ovo nek nam bude nauk — nema onih koji rade sami za sebe, pojedinačno. Sve moramo raditi saborno", istakao je.

Kako je dodao, crkva u Zaostru još nije osveštana, a počela je da propada.

"Ova crkva — evo, već je dobila jedan mnogo ljepši lik i izgled. Ali ona nikada nije bila osveštana, evo već dvadeset i nešto godina kako se gradi, a već je počela da propada. To nam je nauk — da odavde sve mora da izvire. Ne možemo prvo ići na glavicu. Ovdje se prvo moli, u ovoj crkvi, da Gospod da svoju blagodat i da njegov blagoslov siđe na nas. Da se ovdje, i nigdje drugo, u njegovo ime sabiramo", rekao je.

On je istakao da će, nakon toga, u selu praviti tribine i simpozijume, i dovoditi "velike, znamenite istoričare".

"Da odavde krene ta priča. I da se napokon ruše titoističke laži, na kojima se cijelo ovo vrijeme, od tada do danas, temelji bivstvovanje ove nesretne države i izmučenog naroda. I onda ćemo — kad svjetlost istine obasja sve — kao vrhunac toga, vidjeti i njegov spomenik, koji će se sam od sebe pokazati", istakao je, prenose Vijesti.

"Najbitnije je da budemo slični njemu, da budemo vjerni svome rodu, da znamo ko smo — da smo Srbi, da smo pravoslavni. Jer mnogi danas, koji su nas najviše tih godina klali, potiču iz naših korijena. Spremno čekaju, kao ulizice, bilo koju imperiju da prođe ovim prostorima, da bi joj se stavili na uslugu", dodao je.

Metodije je poručio da, ako se ne budu sabirali, neće ostati ni "kamena na kamenu, a kamoli spomenik".

"Zato, prvo taj spomenik utvrditi u svojim srcima. Ovdje se svi okupljati oko svetinje", istakao je.

On je okupljenima poručio da, kad se okupe, treba da se mole.

"Kad je služba — tada se moli Bogu. Kad se sjedi pod šatorom, ili u drugom društvu, na drugom mjestu — tada se priča, pjeva i druži na drugi način. Ovdje, kad se saberemo — zapamtite — ko ne želi da se moli, neka sačeka, pa neka dođe poslije liturgije. Kome nije do molitve — a bez molitve nema spasenja. Nema nam spasa. Jedino sabiranje u ime Božje održaće nas ovdje na ovim prostorima — da trajemo, kao što su trajali naši sveti preci", rekao je.

On je se osvrnuo i na hapšenje Dobrašinovića, poredivši ga sa sveštenicima koji su hapšeni u doba litija.

"Bog vas blagoslovio. Pozdravljam ovdje Vujadina, kuma slave, koji je pritvoren 72 sata. Neka nam to bude na korist, neka nam to bude nauk. Do juče su pritvarali i mitropolita Joanikija sa osam sveštenika u Nikšiću. Privodili su i blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija. Dizali su u vazduh crkvu na Pardusu. Hoće da ruše i ovaj ovdje spomenik. Ali, više nego eksplozivima i mehanizacijom, dizali su lažima u vazduh istinu ovome narodu, koji ovdje živi, na ovim temeljima i na ovim prostorima", kazao je.

"Ali ja vam kažem — samo pametno da se okupljamo ovdje. Da budu sve veći sabori, da se sabiramo i da ovdje pravimo velike simpozione, predavanja, tribine — u slavu i čast velikih srpskih vitezova.

I malo po malo, dok se narod ne probudi, kažem vam — neće samo ovdje biti njegov spomenik, nego, ako Bog da — i u centru Berana. Živjeli i Bog vas dao uče", zaključio je svoje obraćanje.

Metodije je potom otkrio spomenik Đurišiću.

Nakon otkrivanja spomenika je intonirana himna Srbije.





Beranska policija uhapsila je juče sugrađanina Vujadina Dobrašinovića, zbog podizanja spomenika Pavlu Đurišiću u Gornjem Zaostru.

Protiv njega je policija podnijela krivičnu prijavu zbog krivičnog djela - povreda i nedozvoljeno podizanje spomen obilježja. Uprava policije saopštila je da je Dobrašinović spomenik podigao na svom zemljištu. Nakon saslušanja u tužilaštvu, određeno mu je zadržavanje do 72 sata, prenose Vijesti.

Inspektor za kulturna dobra Ministarstva kulture i medija uručio je juče prvom čovjeku Berana Đolu Lutovcu (Pokret Evropa sad) zapisnik o inspekcijskom nadzoru, kojim je naloženo uklanjanje spomenika Đurišiću odmah, a najduže u roku od tri dana.