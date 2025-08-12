“Nasilju nad novinarima nema mjesta u demokratskom društvu. Svi akteri, uključujući i vjerske vlasti, moraju poštovati slobodu izražavanja i primjenjivati nultu toleranciju prema prijetnjama i napadima na novinare”, navode iz Delegacije EU u Crnoj Gori.

Delegacija EU u Crnoj Gori, zajedno sa ambasadama Njemačke, Francuske, Italije i Sjedinjenih Američkih Država, sastala se sa novinarima Pobjede i Vijesti koji su nedavno napadnuti tokom obavljanja svojih profesionalnih dužnosti.

Kako su saopštili na društvenoj mreži X, očekuju brzu i potpunu istragu i sudski epilog u ovom slučaju.

Fotoreporteri Pobjede i Vijesti, Stevo Vasiljević i Boris Pejović, napadnuti su 8. avgusta ispred crkve u Gornjem Zaostru.

Napad se dogodio oko 14.20 časova, u trenutku kada je spomenik Pavlu Đurišiću uklanjan i premještan u crkvu.