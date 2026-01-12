"U naletu je strasti, ali cijela Srbija je na njenoj strani": Necikosi poslala poruku Mini Kostić nakon uvreda

Mina Kostić je burno ragovala na imitaciju naše poznate influenserke Necikosi, poznate po duhovitim imitacijama javnih ličnosti.

Javno pojavljivanje Mine Kostić i dečka Kaspera u medijima, kao i njihove zajedničke izjave, izazvalo je veliku pažnju javnosti.

Isječci iz intervjua koji su dali za jedan domaći medij preplavili su društvene mreže, a parodiju na isti uradila je i poznata influenserka i komičarka Necikosi, međutim, ispod njene objave oglasila se Mina koja je burno reagovala.

"Koliko ste jadni, bijedni, ljudsko dno", napisala je Mina, a influenserka joj je u šaljivom maniru uzvratila: "Mina ovo su uvrede, nakon ovakvih riječi više nikada neće biti isto."

Mi smo kokntaktirali Necikosi, u namjeri da čujemo i njenu stranu nakon Mininih riječi:

"Vjerujem da je u naletu strasti i pod pritiskom", rekla je za MONDO naša influenserka koja se proslavila imitacijom Jovane Jeremić i dodala:

"Vidjećemo šta će se dešavati! Činjenica je da je cela Srbija na njenoj strani!" i dodala nekoliko emotikona srca.

