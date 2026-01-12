logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"U naletu je strasti, ali cijela Srbija je na njenoj strani": Necikosi poslala poruku Mini Kostić nakon uvreda

"U naletu je strasti, ali cijela Srbija je na njenoj strani": Necikosi poslala poruku Mini Kostić nakon uvreda

Autor Marina Cvetković
0

Mina Kostić je burno ragovala na imitaciju naše poznate influenserke Necikosi, poznate po duhovitim imitacijama javnih ličnosti.

Necikosi poslala poruku Mini Kostić nakon uvreda Izvor: Instagram/Necikosi/Pink/screenshot

Javno pojavljivanje Mine Kostić i dečka Kaspera u medijima, kao i njihove zajedničke izjave, izazvalo je veliku pažnju javnosti.

Isječci iz intervjua koji su dali za jedan domaći medij preplavili su društvene mreže, a parodiju na isti uradila je i poznata influenserka i komičarka Necikosi, međutim, ispod njene objave oglasila se Mina koja je burno reagovala.

"Koliko ste jadni, bijedni, ljudsko dno", napisala je Mina, a influenserka joj je u šaljivom maniru uzvratila: "Mina ovo su uvrede, nakon ovakvih riječi više nikada neće biti isto."

Izvor: Instagram/Printscreen/necikosi

Mi smo kokntaktirali Necikosi, u namjeri da čujemo i njenu stranu nakon Mininih riječi:

"Vjerujem da je u naletu strasti i pod pritiskom", rekla je za MONDO naša influenserka koja se proslavila imitacijom Jovane Jeremić i dodala: 

"Vidjećemo šta će se dešavati! Činjenica je da je cela Srbija na njenoj strani!" i dodala nekoliko emotikona srca.

Pogledajte još slika Mine i Kaspera:

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mina Kostić Necikosi prozivke influenserka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ