"Ne ovdje, naporan si": Kamere zabilježile svađu na dodjeli Zlatnih globusa, Kajli Džener odbrusila glumcu (Video)

Autor Dragana Tomašević
Na sinoćnjoj dodjeli Zlatnih globusa, Timoti Šalame je osvojio nagradu, a navodno i "packu" od svoje ljepše polovine

Timoti Šalame je osvojio nagradu, a navodno i "packu" od svoje ljepše polovine Izvor: Instagram/bnpparibasopen

Dan nakon što je održana dodjela Zlatnih globusa, na kojoj su dominirale serija "Adolescence" i filmovi "Hamnet" i "One battle after another", malo ko priča o filmovima i glumcima koji su "izvisili" za nagrade - u centru pažnje su skandali i svađe koje su promakle gledaocima u regularnom prenosu.

Na društvenim mrežama je osvanuo snimak čitačice s usana koja je tumačila razgovor Kajli Džener i njenog dečka Timotija Šalamea, koji se okitio zlatnom statuetom.

Prema tvrdnjama čitačice s usana Nikol Hikling za Daily Mail, Kajli i Timi su u ovom videu navodno razmijenili nekoliko "oštrijih riječi“.

Pogledajte slike s dodjele:

Hikling tvrdi da Timoti govori Kajli: "Sigurno me mrziš", na šta ona odgovara: "Da".

"Da li si se brinula?", pitao ju je potom, pa navodno dodao: "Izgledaš uznemireno".

"Ne ovde. Naporan si", navodno mu je odgovorila Kajli.

Pogledajte:

Naravno, sve ovo treba uzeti s dozom rezerve, pogotovo zato što su Kajli i Timoti tokom ostatka večeri djelovali veoma srećno u međusobnom društvu. Timoti joj je čak zahvalio tokom svog govora, rekavši: "Za moje roditelje, za moju partnerku, volim te beskrajno".

Kajli Džener timoti šalame

