Odbranu je danas iznosio i Damir Mandić. On je kazao da za 20 godina nije imao pošteno suđenje i da ne vjeruje ni da će sada imati.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Pred podgoričkim Višim sudom danas je održano suđenje protiv 20 osumnjičenih za povezanost sa međunarodnim švercom velikih količina kokaina.

Među optuženima su i Vaso Ulić, Ivan Delić, Damir Mandić.... Postupak vodi sudija Nada Rabrenović, optužnicu zastupa specijalna državna tužiteljka Sanja Jovićević, prenosi Dan.

Odbranu je danas iznosio i Damir Mandić. On je kazao da za 20 godina nije imao pošteno suđenje i da ne vjeruje ni da će sada imati.

"Nisam kriv i negiram krivicu. Ne razumijem šta mi se stavlja na teret i kako sam ja iz zatvora mogao da šaljem ljudima telefone.98 odsto optuženih ne poznajem", rekao je Mandić.



On je dodao da neće odgovarati na pitanja.

"Uz svo moje poštovanje suda, za ovih 20 godina nisam imao pošteno suđenje, niti je primjenjivan zakon koji bi išao meni u korist. Odležao sam kaznu za nešto što nisam napravio. Ne vjerujem da će se meni suditi po zakonu, zato što smo ja i moja porodica građani drugog reda. To se pokazalo meni ovako i mojoj porodici privatno. 20 godina smo se borili i dokazivali i džaba sve. Sad opet isto da prolazimo nema potrebe. Od mene neće biti opstrukcije postupka. Ja bih zamolio da ne prisustvujem suđenju, da ne maltretiram familiju i mene", izjavio je Mandić sudu, prenosi Dan.

Naveo je da su se zakoni mijenjali na njegovu štetu.

Mandić je dodao da nikada nije prodao ni zrno droge.

"Sudija niste u mojoj koži, niste 20 godina nevini ležali u zatvoru, bez obzira šta ko misli", dodao je.

Podsjećamo, kako je Dan objavio 14.5.2025., ztvorska kazna Podgoričaninu Damira Mandića, osuđenom za saučesništvo u ubistvu glavnog i odgovornog urednika "Dana" Duška Jovanovića, istekla je 10. maja te godine ali je rješenjem Višeg suda u Podgorici on odmah prebačen u Istražni zatvor, zbog optužnice u predmetu "General", koja se odnosi na šverc 2,5 tona kokaina.



Podsjećamo, optužnica je podignuta protiv Vasa Ulića, vođa kavačkog klana Radoja Zvicera i Slobodana Kašćelana. Optužnicom je obuhvaćen i Ulićev sin, Nikola, Vukan Čoković Matić, Viktor Drešaj, Radomir Dobriša, Petar Miranović, Marinko Prelević, Veselin-Paro Pavličić i Mileta Božović, zatim, Vuk Vulević, Radule Božović, Ivan Delić, Leon Drešaj i Dragan Pavličević. Među osumnjičenima su i ranije uhapšeni predsjednik Opštine Budva Milo Božović, Damir Mandić, Vjekoslav Lambulić i Radovan Pantović.

NAVODI ISTRAGE:



"Specijalno državno tužilaštvo je, Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici, danas predalo optužnicu protiv 20 okrivljenih (V.U., R.Z., S.K., N.U., L.D., V.D., V.P., I.D., D.M., V.V., D.P., R.D., M.B., R.B., M.B., V.L., P.M., R.P., M.P. i V.M.Č.), za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, protiv šest okrivljenih (V.U., V.P., I.D., D.M., V.V. i D.P.) i za dva krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, a protiv 11 okrivljenih (L.D., V.D., M.B., R.B., M.B., V.L., P.M., V.Č.M., R.Z.,. S.K. i R.P.) i za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga", objavljeno je ranije na sajtu SDT-a.

Predmet optužnice je djelovanje kriminalne organizacije koju su, početkom 2020. godine, "organizovali okrivljeni V.U., R.Z. i S.K.".

"Čiji pripadnici su postali ostali okrivljeni i za sada neidentifikovana lica, pri čemu je svaki pripadnik imao unaprijed određen zadatak i ulogu, a u djelovanju kriminalne organizacije su koristili privredne strukture i pranje novca i nezakonito stečene dobiti i koja je djelovala u međunarodnim razmjerama, sa ciljem vršenja krijumčarenja opojne droge kokain iz Južne Amerike u Evropu i Australiju, plovilima, u količini od 1.570 kg, krajem oktobra 2020. godine, što je spriječeno od strane organa otkrivanja Kolumbije, i u količini od 903 kg, u junu 2021. godine, što je spriječeno od strane organa otkrivanja Australije", navodi se u saopštenju SDT-a, prenosi Dan.

Dio dokaza tokom istrage, koji su, zajedno sa drugim prikupljenim dokazima, poslužili za podizanje optužnice, prikupljen je u postupku međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima, odnosno u saradnji Specijalnog državnog tužilaštva sa nadležnim pravosudnim organima Sjedinjenih Američkih Država, Australije i Francuske.

"U optužnici je predloženo da se okrivljenima V.U., V.M.Č., M.B., N.U., V.D., D.R., P.M., M.P. i V.P. produži pritvor nakon podizanja optužnice, a da se okrivljenima R.Z., D.P., V.V., R.B., I.D. i L.D., koji su u bjekstvu ili nijesu dostižni državnim organima sudi u odsustvu, dok su ostali okrivljeni u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija na izdržavanju zatvorske kazne ili u pritvoru u drugom krivičnom postupku", zaključuju iz SDT-a, piše Dan.