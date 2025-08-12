Smatra da, ako neko iz bilo koje vjerske zajednice plasira političke ili istorijski neistinite poruke, onda o tome treba da govore građani, mediji i nadležne institucije.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

On je u intervjuu za Antenu M kazao da je za njega tu stavljen atačka.

"To nije stvar bilo čijeg mišljenja, to je istorijska činjenica. Za mene, svako ko misli da je četništvo vrijednost koja treba da se promoviše u Crnoj Gori, ne poštuje ni ovu zemlju, ni njen Ustav", naveo je.

Smatra da, ako neko iz bilo koje vjerske zajednice plasira političke ili istorijski neistinite poruke, onda o tome treba da govore građani, mediji i nadležne institucije.

"U ovoj državi nema mjesta za ideologije koje su poražene u antifašističkoj borbi, iza kojih je ostala sramota u istoriji. Dokle god imam odgovornost da je predstavljam, to će biti Crna Gora koja zna ko su bili zločinci, a ko heroji", rekao je Milatović.

On je u intervjuu govorio i o odnosu sa Hrvatskom te značkama koje je izradilo Ministarstvo odbrane a na kojima je brod Jadran.

"Značku sa motivom broda doživio sam kao nepotreban korak u ovom trenutku kada je u toku aktivan dijalog naše i hrvatske strane o pitanjima o kojima imamo različite stavove. Smatram da interese naše države najbolje možemo da zaštitimo odmjerenim, mudrim i pravovremenim političkim odlukama koje neće otvarati nove frontove. To ne znači da ćemo odustati od stavova koje jasno zastupamo u odnosu na sva pitanja, pa i na pitanje broda Jadran. Crna Gora svoj evropski put neće graditi ni na provokacijama, ni na popuštanju, već na jasnim argumentima, poštovanju međunarodnog prava i partnerskih odnosa. Sve drugo je politički teatar koji možda puni naslovnice, ali loše utiče na naše pregovaračke pozicije", istakao je Milatović.