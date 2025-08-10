Protiv funkcioneru Glavnog grada i lidera Slobodne Crne Gore, Vladislava Dajkovića, povodom događaja u beranskom selu Gornje Zaostro tokom uklanjanja spomenika ratnom zločincu Pavlu Đurišiću, policiji su podnijete tri pijave.

Izvor: Slobodna Crna Gora

Kako pojašanjavaju iz Slobodne Crne Gore prva prijava je po osnovu Zakona o javnom redu i miru, zbog blokade puta, zbog koje je Dajkovič kažnjen novačnom kaznom.

“Druga prijava je zbog navodnog izazivanja vjerske i nacionalne mržnje, nakon izjave da policija prije svega treba da sruši spomenik koljačima srpske djece u Plavu i Gusinju. Treća prijava je podnijeta po privatnoj tužbi Ivana Rače Radević, zbog navodno nezakonitog snimanja“, saopšteno je iz Slobodne Crne Gore.

Dajković je prije dva dana saopštio da je blokirao put ka Gornjem Zaostru kod Berana, prenosi Gradski portal.

On je na društvenoj mreži X napisao da je policija krenula da ruši spomenik četničkom ratnom zločincu Pavlu Đurišiću.

Na snimku koji je objavo između ostalog se vidi automobil koji je prepriječio put, kao i da se on raspravlja i sa pripadnicima policije.

O događaju su obaviješteni Osnovno tužilaštvo Berane i Više tužilaštvo u Bijelom Polju.