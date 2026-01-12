logo
Mina Kostić brutalno izvrijeđala influenserku: Snimak parodije postao viralan, ostavila užasan komentar

Autor Đorđe Milošević
0

Mina očigledno nije mogla da ignoriše snimak koji je za kratko vrijeme postao viralan.

Mina Kostić brutalno izvrijeđala srpsku influenserku Izvor: pritnscreen/youtube/Pink/Instagram/necikosi

Pjevačica Mina Kostić ne prašta negativne komentare, a mnogo ih je nakon njenog prvog zajedničkog intervjua sa izvesnim Kasperom, njenim novim dečkom.

Pomenuti muškarac došao je iz Amerike nakon što se dopisivao sa pevačicom i otpočeli su vezu, a ista je naišla na burne komentare i uglavnom su usmjereni na njega, ali i na Minu, za koju tvrde da se pokajala zbog svega.

Isječci iz intervjua koji su dali za jedan domaći medij preplavili su društvene mreže, a parodiju na isti uradila je i poznata influenserka i komičarka Necikosi.

Njen snimak je za kratko vrijeme postao viralan, a privukao je pažnju i Kostićeve koja ju je uvrijedila u komentaru ispod snimka.

Izvor: Instagram/Printscreen/necikosi

"Koliko ste jadni, bijedni, ljudsko dno", napisala je Mina, a influenserka joj je u šaljivom maniru uzvratila: "Mina ovo su uvrede, nakon ovakvih riječi više nikada neće biti isto."

Mnogi su stali u njenu odbranu i nastavili da urnišu Minu u komentarima ističući da je bolje da se pozabavi svojim životom, a ne komentarima na društvenim mrežama.

Tagovi

Mina Kostić prozivke influenserka

