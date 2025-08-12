Spomenik u prirodnoj veličini, postavljen bez dozvola i procedura, otkrio je mitropolit budimljansko-nikšićki Metodije nakon liturgije u Hramu Svete Mati Paraskeve.

Izvor: Slobodna Crna Gora

Kako prenosi CdM, povodom dešavanja, u mjestu Gornje Zaostro, opština Berane, a u vezi nedozvoljenog podizanja spomen obilježja Pavlu Đurišiću, u Višem državnom tužilaštvu formirana su dva predmeta i to protiv mitropolita budimljansko-nikšićkog Metodija i predsjednika političke partije Slobodna Crna Gora, Vladislava Dajkovića.

“Izviđaj u ovim predmetima je u toku, nakon čega će se utvrditi da li u radnjama imenovanih, postoje elementi krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti”, navodi Tužilaštvo.

Podsjećamo, u beranskom selu Gornje Zaostro, pod okriljem Srpske pravoslavne crkve (SPC) i u prisustvu pristalica četničkog pokreta, otkriven je nelegalno postavljeni spomenik ozloglašenom četničkom komandantu Pavlu Đurišiću – ratnom zločincu iz Drugog svjetskog rata. Događaj je završen nasiljem nad novinarima i fotoreporterima Pobjede i Vijesti, kojima su prijetili okupljeni, dok su sveštenici SPC posmatrali napad bez pokušaja da spriječe incident, kako prenosi CdM.